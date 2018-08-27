В России создали проект спасательного экраноплана

Версия "Чайки-спасателя" имеет специализированные медицинские модули и оборудование

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Проект спасательного экраноплана "Чайка" массой около 50 т создан в России. Об этом в интервью ТАСС в ходе международного форума "Армия-2018" рассказал исполнительный директор Научно-производственного предприятия "Радар ммс" Иван Анцев.

"Разработана версия "Чайки-спасателя" - экраноплана, имеющего специализированные медицинские модули и оборудование. Он сможет быстро приходить в точку, где корабль терпит бедствие, или в любое другое место, и быстро доставлять пострадавших до сертифицированных медицинских центров", - сказал он.

Базовый проект экраноплана "Чайка" гражданского применения может стать основой для целого семейства уникальных аппаратов, способных перемещаться с высокой скоростью по воде, в режиме экрана и на небольшой высоте, пояснил Анцев.

"Мы сейчас активно ведем проектную деятельность в части различных компоновок, улучшаем гидродинамическую и аэродинамическую схемы "Чайки", - отметил он.

По словам Анцева, компания "Радар ммс" активно ищет для этого экраноплана первого заказчика, от которого будут зависеть сроки строительства головного образца.

"Но в целом любая опытно-конструкторская работа - это не менее трех-четырех лет. Самолеты строят пять-семь лет, а корабли и того больше", - отметил исполнительный директор предприятия.