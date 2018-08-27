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27.08.2018
РИА Новости

Изюминкой форума "Армия-2018" стало трофейное оружие боевиков из Сирии

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IV Международный военно-технический форум Армия-2018 в Кубинке
IV Международный военно-технический форум Армия-2018 в Кубинке.
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Шоу "Вежливые люди" и выставка трофейного оружия, захваченного у боевиков в Сирии, стали самыми популярными площадками в дни открытой работы форума "Армия-2018", сообщает пресс-центр форума в воскресенье.

"Шоу "Вежливые люди", выступления пилотажников и выставка трофейного оружия, захваченного у сирийских боевиков, стали самыми популярными площадками в дни открытой работы форума "Армия-2018"… Изюминкой форума стала выставка трофейной техники и оружия, которые захвачены у международных боевиков в Сирии", - говорится в сообщении пресс-службы.



Отмечается, что среди наиболее экзотических экспонатов, вызвавших интерес посетителей форума, "джихад-мобили", своеобразные аналоги тачанок - джипы с установленными зенитными пулеметами и комплексами для запуска неуправляемых ракет, а также стрелковое оружие частей вермахта и СС.

Шоу "Вежливые люди", на котором демонстрировались возможности российского оружия, проходят на полигоне "Алабино" с начала работы форума, с 24 августа посетить их могут все желающие. В рамках шоу для зрителей разыгрывается более десяти тактических эпизодов на суше, воздухе и воде, объединенных общим замыслом. По данным пресс-службы, за все время открытого посещения форума это шоу посетили 53,5 тысячи человек.

Сообщается, что на аэродроме "Кубинка" в дни открытого посещения форума с летными программами выступают группы высшего пилотажа "Стрижи", "Русские витязи" и "Беркуты", а также их коллеги из Поднебесной - пилотажная группа "Первое августа". При этом посещаемость аэродрома Кубинка в два раза превысила показатели прошлого года - с 24 августа на аэродроме побывало 54,4 тысячи гостей.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа, в пятницу и выходные он открыт для всех посетителей.

26.08.2018
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Россия
Сирия
Продукция
Шахид-мобиль
Проекты
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