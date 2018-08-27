ВВС Филиппин получат БЛА "Гермес-450"

ЦАМТО, 24 августа. Как ожидается, в течение ближайших четырех месяцев Военно-воздушные силы Филиппин получат беспилотные летательные аппараты большой продолжительности полета (класс MALE) "Гермес-450" компании Elbit Systems.

Как сообщает ресурс Mintfo.com со ссылкой на блог MaxDefense Philippines, проект закупки новых БЛА "Уровень.3" реализуется в рамках второго этапа модернизации Вооруженных сил Филиппин (Horizon 2), рассчитанного на период 2018-2022 гг.

Источник, пожелавший остаться неизвестным, не смог назвать точное количество приобретаемых БЛА "Гермес-450" и бюджет проекта. Блог логично предполагает, что будет закуплен, как минимум, один полноценный комплекс с несколькими беспилотными аппаратами. Кроме того, ожидается, что в ближайшее время будет дополнительно приобретено несколько аппаратов "Гермес-900" компании Elbit Systems.

В рамках третьего этапа программы "Горизонт", рассчитанного на 2023-2027 гг., ожидается закупка других типов БЛА.

Как уже сообщал ЦАМТО, президент Филиппин Родриго Дутерте в августе 2017 года объявил о планах приобретения для поддержки Вооруженных сил и полицейских подразделений современных беспилотных летательных аппаратов израильской компании Elbit Systems.

По мнению филиппинских военных, БЛА "Гермес-450" и "Гермес-900" технологически не уступают, а по некоторым параметрам превосходят характеристики американских БЛА "Предейтор" или "Глобал Хок" (прим. ЦАМТО: последнее сравнение явно преувеличено).

По мнению филиппинского президента, новые БЛА за счет предоставления разведданных предотвратят крупные потери полицейского и военного персонала и помогут переломить ход войны с повстанцами в пользу правительственных войск.

Согласно информации того же блога MaxDefense годовой давности, которая так и не была подтверждена официально, для ВВС Филиппин планировалось приобрести четыре БЛА "Гермес-900". Утвержденный бюджет по данному проекту составляет 8,47 млрд. филип. песо (167,4 млн. долл.), из которых стоимость пакета материально-технического обеспечения, обучения и поставки вспомогательной техники оценивается в 2,12 млрд. филип. песо (41,9 млн. долл.).

Тогда же ресурс получил информацию, что контракт планировалось подписать в рамках межправительственного соглашения с Израилем, а это означает, что тендер проводиться не будет.

Таким образом, из-за отсутствия официальной информации на текущий момент не ясно, к какому из двух контрактов относятся вышеперечисленные подробности – закупке БЛА "Гермес-450" или "Гермес-900". Или, что вполне возможно, был заключен один контракт на покупку двух систем, состоящих из двух аппаратов обоих типов по аналогии с таким же проектом поставки БЛА компанией Elts Systems ВВС Колумбии. БЛА "Гермес-450" были поставлены первыми, а в дальнейшем Боготе были переданы БЛА "Гермес-900".