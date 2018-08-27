Япония передаст Шри-Ланке два патрульных катера

ЦАМТО, 24 августа. Япония намерена расширить сотрудничество в области безопасности на море со Шри-Ланкой, говорится в опубликованном 21 августа в Коломбо заявлении.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, данное заявление было опубликовано по итогам переговоров президента Шри-Ланки Майтрипала Сирисены и министра обороны Японии Ицунори Онодеры, который посетил южно-азиатскую страну с официальным визитом.

В ходе встречи стороны обсудили пути укрепления сотрудничества в области обороны, особенно в области безопасности на море. М.Сирисена также поблагодарила Токио за предоставление в виде гранта двух патрульных катеров для Береговой охраны Шри-Ланки, стоимость которых составляет 1,8 млрд. шриланкийских рупий (11 млн. долл.).

Издание Jane's Defence Weekly напоминает, что двухдневный визит И.Онодеры в Коломбо состоялся после того, как Госдепартамент США объявил о предоставлении Шри-Ланке около 39 млн. долл. в качестве военной помощи. Данное решение еще должно быть одобрено Конгрессом США.

Месяцем ранее старший полковник Сюй Цзяньвэй из китайского посольства в Коломбо заявил, что КНР в рамках углубления двусторонних связей в сфере обороны намерена передать ВМС Шри-Ланки фрегат. Данное заявление было сделано в рамках состоявшегося в столице Шри-Ланки приема в честь 91-й годовщины основания Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Подробности программы поставки фрегата неизвестны. Кроме того, было заявлено, что Пекин продолжит проводить обучение военнослужащих Шри-Ланки и строительство на свои средства учебного комплекса в Военной академии Шри-Ланки (SLMA) в Дияталава (в 190 км к востоку от Коломбо).

Япония встревожена попытками Китая изменить военный баланс в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и стремится противостоять этому. Например, Токио, втянутый в территориальный спор с Китаем в Восточно-Китайском море, уже предоставил или согласился предоставить патрульные катера ряду стран Юго-Восточной Азии, в том числе Малайзии, Филиппинам и Вьетнаму.