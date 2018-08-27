Спуск на воду головного построенного для ВМС Италии многоцелевого катера обеспечения действий сил специального назначения P 420 Angelo Cabrini типа UNPAV (Unità Navale Polifunzionale ad Altissima Velocità) на верфи итальянской судостроительной компании Intermarine в Мессине, 26.05.2018.

ЦАМТО, 24 августа. Парламент Италии одобрил передачу Ливии 12 патрульных катеров, которые будут приняты на вооружение подразделений Береговой охраны и Министерства внутренних дел этой страны.

Как отмечается, это позволит Береговой охране более эффективно бороться с потоком нелегальных мигрантов в Европу.

По информации Jane's Navy International, катера передаются безвозмездно в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного Италией и Ливией в 2008 году, и меморандума о взаимопонимании, подписанного правительством Италии и правительством Всеобщего национального конгресса в 2017 году.

Пакет поставки включает 10 восстановленных патрульных катеров итальянской Береговой охраны (Guardia Costiera) класса 500 т и два патрульных катера "Коррубия" большего водоизмещения, выведенных из состава флота итальянской таможенной полиции (Guardia di Finanza). Итальянское правительство также обеспечит поддержку 12 катеров до конца года и обучение ливийского персонала. Общая стоимость передаваемого имущества и услуг оценивается в 2,5 млн. евро.

Катера будут поставлены к четвертому кварталу 2018 года. Сопутствующий пакет, включающий обучение персонала, техническое обслуживание и материальное обеспечение профинансирован до конца 2018 года.

Длина патрульного катера класса 500 (б.н. с CP-515 по CP-535) – 9,7 м, максимальная скорость – 35 узлов. Перед поставкой катера пройдут техническое обслуживание и модернизацию.

Два патрульных катера класса "Коррубия" ("Альберти" и "Занотти") выводятся из состава таможенной полиции. Все вооружение с кораблей будет демонтировано (из-за эмбарго на поставку вооружения Ливии). Катера длиной 26,8 м развивают максимальную скорость 43 узла.

Представители ливийской Береговой охраны уже прибыл в Италию для обучения обслуживанию и эксплуатации катеров.

Общий пакет финансирования, выделенный итальянским правительством на 2018 ф.г. на поставку, обучение, техническое обслуживание и поддержку катеров, составляет около 2,5 млн. евро (2,9 млн. долл.).

Как сообщалось ранее, в настоящее время Береговая охрана Ливии заявляет, что не может остановить поток нелегальных мигрантов через Средиземное море, поскольку в ее составе имеются только три патрульных катера, которые часто остаются в порту из-за нехватки топлива и отсутствия запчастей.