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27.08.2018
ИноСМИ

УНИАН (Украина): Украина и Британия обсудили перспективы совместного производства оружия

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Эсминец Королевских ВМС Великобритании "DUNCAN"
Эсминец Королевских ВМС Великобритании "DUNCAN" в порту Одессы. 24 июля 2017.
Источник: © пресс-центр Командования ВМС ВС Украины

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе поблагодарила министра по вопросам обороны Великобритании графа Хоу за помощь Украине в оборонном планировании, развитии боевых возможностей Вооруженных сил, подготовку украинских военнослужащих.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе и заместитель председателя Палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании граф Хоу (Фредерик Ричард Пенн Керзон) обсудили перспективы совместного производства оружия и военной техники на территории Украины с участием британских компаний.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, встреча должностных лиц состоялась сегодня в Киеве.

Вице-премьер-министр выразила заинтересованность в создании в будущем возможностей для совместного производства оружия и военной техники на территории Украины с участием британских компаний.

"Мы считаем, что украинско-британское военно-техническое сотрудничество, особенно в области производства высокотехнологичного оружия, имеет значительный потенциал", - сказала Иванна Климпуш-Цинцадзе, отметив, что для этого Украине нужно продолжить активные реформы в сфере оборонной промышленности.

Собеседники отметили, что сотрудничество Украины с НАТО остается краеугольным камнем национальной безопасности Украины.

Государственный министр граф Хоу выразил уверенность, что результаты последнего саммита НАТО в контексте евроатлантических стремлений Украины являются весьма положительными для Украины и союзников.

Вице-премьер-министр поблагодарила за то, что политический и военный диалог двух стран остается надежным, за помощь Украине в оборонном планировании, развитии боевых возможностей Вооруженных сил, подготовку украинских военнослужащих, а также участие британских десантников в параде в честь 27-й годовщины Независимости Украины.

Отдельно она поблагодарила правительство Великобритании за решение о продлении до 2020 года операции "ОРБИТАЛ", начатой в 2015 году, и расширение подготовки украинских военных до оперативного уровня. В настоящее время 100 инструкторов Вооруженных сил Великобритании в рамках операции проводят обучение украинских военных по направлениям подготовки штабных офицеров, полевой медицины, артиллерийских, саперных и информационных операций, безопасности полетов, военной разведки, логистики, тактики ведения боя в городских условиях, выживания и тому подобное. Уже проведено более 120 курсов, на которых подготовлено более 7 тысяч военнослужащих ВСУ, из которых более 700 - инструкторы.

По словам вице-премьер-министра, не менее важным для Украины является продолжение учебных программ для украинских военных в британских оборонных учебных заведениях. С 2014 года 35 украинских офицеров завершили летние программы, и украинская сторона надеется, что их станет больше. С 2014 года для обеспечения первоочередных потребностей Вооруженных сил Украины британская сторона предоставила материально-техническую помощь ВСУ на общую сумму более 5 млн долл. США.

Климпуш-Цинцадзе также выразила благодарность правительству Великобритании в содействии проведению реформ в сфере обороны и безопасности Украины, в частности отметив весомый вклад британского советника высокого уровня генерала Ника Паркера.

Стороны также обсудили действенность санкций против России и ход имплементации Минских договоренностей. Кроме того, была обсуждена проблематика реагирования и прогнозирования гибридных угроз, информационного воздействия и кибератак.

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25.08.2018
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