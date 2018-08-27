The National Interest (США): Российские спутники-убийцы: реальная угроза или бумажный тигр?

В августе 2018 года на конвенции по вопросам разоружения в Женеве американская чиновница Илем Поблет (Yleem Poblete) обвинила Россию в запуске в космос спутников, способных выводить из строя другие спутники. Между тем Москва настаивает, что это всего лишь спутники-инспекторы, разработанные для того, чтобы приближаться к другим спутникам, выявлять проблемы в их работе и потенциально устранять эти проблемы.

Суть в том, что обе эти версии могут одновременно быть правдой. Спутник, который обладает способностью к точному маневрированию, дающей ему возможность приближаться на короткое расстояние к другому спутнику, а также инструментами для его починки, вполне может вывести его из строя. Учитывая, что развертывание боевых орбитальных платформ пока не началось, агрессивные "спутники-инспекторы" могут с легкостью взять на себя боевые функции.

С 2013 года Россия, по некоторым данным, запустила четыре таких спутника, которые получили названия "Космос-2491", "Космос-2499", "Космос-2504" и "Космос-2519" - именно их непонятная активность и характеристики и вызвали негодование Илем. Эти спутники приближаются на короткое расстояние к другим космическим объектам, демонстрируя свои способности к точному маневрированию.

К примеру, Россия запустила спутник "Космос-2499" в 2014 году, не уведомив об этом мировое сообщество, в результате чего возникли подозрения, что он является "спутником-убийцей". Российские источники утверждают, что это тестовый образец новой системы с плазменным двигателем/ионным электростатическим микроракетным двигателем (выглядит также впечатляюще, как и звучит), но это не противоречит упомянутым выше подозрениям. О запуске "Космоса-2491" в 2013 году Россия тоже не сообщила, хотя его запустили вместе с тремя объявленными спутниками. В 2017 году "Космос-2504" пролетел на расстоянии в один километр от останков спутника, уничтоженного китайской противоспутниковой ракетой. Спутники "Космос" зачастую действуют спорадически после длительных периодов отсутствия активности, и это вызывает подозрения в том, что они выполняют какие-то необычные задачи.

Наконец, в июне 2017 года был запущен "спутник-инспектор" "Космос-2519", от которого отделился спутник "Космос-2521", от которого в свою очередь отделился "Космос-2523". Летом этого года эти спутники совершили серию странных и необъяснимых маневров, что и стало причиной негодования Поблет в Женеве.

Каким может быть механизм вывода из строя других спутников? Рука-манипулятор или даже таран - это самые простые методы вывода других спутников из строя. Однако есть и другие, более удобные способы, такие как лазеры или "мягкие" системы - к примеру, системы радиоэлектронного подавления.

Россия - далеко не единственная страна, у которой есть спутники, обладающие потенциальными боевыми способностями. У США тоже есть подобные спутники-инспекторы, оснащенные более совершенными технологиями. Кроме того, США разрабатывают спутник "Феникс", к которому смогут пристыковаться новые миниспутники, которые будут собирать детали с неработающих спутников, находящихся в космосе - эти же технологии можно будет применить и для "похищения" спутников. Кроме того, в распоряжении ВВС США есть два многофункциональных космических самолета X-37B Orbital Test Vehicle, чья роль и возможности до сих пор остаются загадкой.

Китай, вероятно, тоже занимается поисками путей вепонизации спутников. Его спутник Shijian-15, запущенный в 2013 году, оснащен струйным рулем системы точного маневрирования и манипуляторами. Этот спутник, по некоторым данным, создан для того, чтобы собирать космический мусор, а также тестировать возможности дозаправки на орбите и ремонта других спутников. Было замечено, что Shijian-15 приближался на короткое расстояние к спутнику Shijian-7, что, по мнению некоторых экспертов, свидетельствует о том, что Shijian-15 может использоваться для "похищения" других спутников.

Китай и Америка также протестировали ракеты, способные уничтожать объекты, находящиеся на орбите, с земли. Россия тоже совершенствует подобные средства. В действительности применение "спутников-убийц" может оказаться гораздо более сложным процессом, нежели уничтожение спутников при помощи ракет, запущенных с земли. Однако "спутники-убийцы" могут оказаться более точными, чем запущенные с земли ракеты, что позволит уменьшить количество космического мусора, способного порой причинить массу неприятностей. Подумайте о том, что жуткая цепная реакция взрывающихся спутников, спровоцированная ударом противоспутниковых ракет в фильме "Гравитация" - это как раз то, чего очень боятся ученые.

Если учесть, что спутники "двойного назначения" - то есть те, которые можно использовать в гражданских и военных целях - трудно регулировать, разве не запрещено устанавливать на спутники ракеты, лазеры и пушки? Не совсем. Согласно Договору о космосе 1967 года, на космические аппараты запрещено устанавливать только оружие массового уничтожения.

До настоящего момента существовали неофициальные международные нормы, запрещающие развертывание орбитальных боевых систем - нормы, которые в целом соблюдались всеми, но все же иногда нарушались. В 1980-х годах США потратили миллиарды долларов на разработку и продвижение планов по созданию орбитальной противоракетной лазерной системы Star Wars, которые так и не были реализованы.

Между тем Советский Союз поддался на провокацию и ответил созданием противоспутникового лазера мощность в 1 мегаватт, который был установлен на космическом аппарате "Полюс" в 1987 году и который должен был уничтожить американские спутники Star Wars (да, те самые, которые так и не были созданы). Однако в результате сбоя в инерционной навигационной системе "Полюс" рухнул в Тихий океан. В 1970-е годы целая серия советских секретных орбитальных станций-шпионов "Алмаз" была оснащена 23-миллиметровыми пушками для самозащиты - и их даже испытали на спутнике.

Как бы иронично это ни звучало, но в комиссии по разоружению Россия активно настаивает на ужесточении международных норм, запрещающих милитаризацию космоса. Ранее эта комиссия разработала важнейшие соглашения по нераспространению ядерного оружия и запрету химического и биологического оружия. Этот пункт называется предотвращением гонки вооружений в космическом пространстве, и Россия выдвинула конкретное предложение под названием PWTT, которое поддержал Китай.

Между тем Америка не хочет поддерживать PWTT. Считается, что космический боевой потенциал Америки превышает потенциалы России и Китая, однако эти страны уверены, что они могут сбивать спутники при помощи наземных установок, которые пока не запрещены.

Вашингтон настаивает, что запрет на противоспутниковые установки наземного базирования необходимо официально закрепить, чтобы США соблюдали требования по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Однако действия комиссии были неэффективными в течение последних двух десятилетий: недавно, к примеру, в силу простого совпадения ее председателем стала Сирия, где, как известно, химическое оружие не раз применялось против мирных граждан.

Хотя в 21 веке мы вряд ли увидим такие боевые действия в космосе, которые способны повлечь за собой человеческие потери, жители планеты Земля все же, вероятно, ощутят их воздействие на себе, когда они лишатся доступа к спутниковым системам, которые мы уже привыкли считать неотъемлемой частью нашей повседневной жизни - GPS-навигация, беспроводная международная связь и так далее.

В целом, представители Пентагона, а также их российские и китайские коллеги, считают, что в случае конфликта высокой интенсивности вооруженные силы, вероятнее всего, утратят доступ к коммуникационным и навигационным спутникам, которыми они обычно пользуются. К примеру, GPS - это удобная система наведения, используемая при запуске ракет, однако в новых видах оружия уже заложены вспомогательные навигационные системы на случай, если спутники GPS выйдут из строя.

Недавние споры в Женеве привлекли всеобщее внимание к скрытой гонке вооружений в космосе - хотя пока в ее основе лежит применение систем двойного назначения. В действительности, многие противоспутниковые меры могут не подразумевать никакого кинетического воздействия. Хотя более жесткое соглашение о противодействии милитаризации космоса может сэкономить России, Китаю и США миллиарды долларов, пока эти страны, очевидно, стремятся усовершенствовать и расширить свои военные возможности в космосе в надежде на то, что им удастся приобрести преимущество перед своими противниками.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

Себастиен Роблин (Sebastien Roblin)