Битва за Атлантику: зачем США возродили Второй флот

США возродили Второй флот для сдерживания России в Северной Атлантике

Вашингтон возродил Второй флот, призванный сдерживать Россию в Северной Атлантике - при этом, по словам начальника штаба ВМС США Джона Ричардсона, данный шаг не стоит расценивать как намерение США ввязаться в конфликт с Москвой. Предполагается, что первые полноценные учения с участием восстановленных подразделений будут проведены в начале 2019 года. Тем временем российские политики уже трактовали действия США как угрозу РФ и пообещали ответ.

США возродили Второй флот военно-морских сил, который призван сдерживать Россию в Северной Атлантике. Торжественная церемония по этому поводу состоялась на борту авианосца "Джордж Буш" в Норфолке, штат Виргиния.

Выступая с речью по случаю возрождения Второго флота начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон отметил, что этот шаг не стоит воспринимать как намерение США ввязаться в конфликт с Россией.

"До сегодняшнего дня было много спекуляций, что восстановление Второго флота означает, что ВМС США готовятся к сражениям или даже ищут их. Но это совершенно не так", - заверил Ричардсон, пояснив, что воссоздание флота - лишь "динамичный ответ США на динамичную атмосферу в сфере безопасности".

По его словам, современные реалии требуют создания подразделения, способного вести крупномасштабную маневрирующую войну в Атлантическом регионе. Штаты должны "сохранить конкурентные преимущества и доминирование на море", пояснил Ричардсон. При этом он подчеркнул, что новому Второму флоту придется действовать в условиях "возрождающейся России".

В Москве шаг США уже трактовали как прямую угрозу для России - об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев. Он также заверил, что со стороны РФ последует ответ.

"Северная Атлантика - это в том числе Приполярье и Заполярье. Создание этого флота несет угрозу нашим северным морским коммуникациям. На каждое действие есть противодействие, и требуются здесь определенные адекватные шаги. Я не могу их озвучить, но количественно-качественные параметры российского Северного флота будут развиваться с учетом усиления США в Арктике таким образом, чтобы обеспечить безопасность РФ на этом направлении", - подчеркнул депутат.

Несколькими месяцами ранее адмирал Джон Ричардсон рассказывал журналистам, что активность российских подводных лодок в Атлантике стала "выше, чем когда-либо за предыдущие 25 лет". Впервые речь о воссоздании Второго флота зашла весной текущего года - тогда представители ВМС США отмечали, что перед Вашингтоном стоит необходимость "более эффективного реагирования на меняющуюся ситуацию с безопасностью".

Заявление о возможном восстановлении Второго флота укладывается в положения Национальной оборонной стратегии США на 2018 год, представленной главой Пентагона Джеймсом Мэттисом в январе 2017 года. Данный документ сместил фокус деятельности Пентагона с контртеррористической деятельности в сторону "конкуренции между великими державами".

"Этот шаг продвигал секретарь Мэттис. Он предложил стратегию по обороне, которая сфокусирована на крупных противостояниях, поэтому Второй флот, когда он будет восстановлен, будет больше вовлечен в противостояние ключевым конкурентам, будь то Россия или Китай", - отмечал отставной адмирал Мелвин Уильямс, руководивший Вторым флотом США в период с 2008 по 2010 год.

На торжественной церемонии в Норфолке, приуроченной к возрождению Второго американского флота, также выступил командующий силами флота ВМС США адмирал Крис Грэди. "Нам, как военно-морскому флоту, как нации, не приходилось сталкиваться с такими конкурентами со времен окончания "холодной войны" почти три десятилетия назад", - отметил он.

В свою очередь, вице-адмирал Эндрю Льюис, принявший командование новыми подразделениями в пятницу, сказал, что он и его подчиненные будут "агрессивно и оперативно перестраивать это формирование в функционирующую боевую организацию".

Однако в действительности Льюис пока не получил контроль ни над кораблями, ни над персоналом. Официальный представитель ВМС США лейтенант-коммандер Эшли Хокицко отметила, что подконтрольные Льюису подразделения пока не укомплектованы. Флот "не будет иметь непосредственного контроля над активами до тех пор, пока не достигнет изначальных и полных оперативных возможностей", - сказала она.

Спустя какое-то время корабли из других подразделений ВМС США перейдут в состав Второго флота. Хокицко добавила, что первые "полноценные" учения с участием Второго флота запланированы на начало следующего года.

Второй флот существовал с 12 февраля 1950 года и был расформирован 30 сентября 2011 года. С момента основания он отвечал за отслеживание российских подводных лодок и обеспечение прохождения войск союзников через Атлантический океан в случае войны. Даже после развала СССР флот оставался значительной силой - в одном из интервью Эндрю Уильямс рассказывал, что в его подчинении находились 130 кораблей и подлодок.

Во время "холодной войны" Второй флот играл ключевую роль в структуре морского командования североатлантического альянса, а его командующий также являлся главой ударного Атлантического флота НАТО. Однако в 2005 году Второй американский флот утратил эту роль в структуре НАТО.

Напомним, в феврале на саммите министров обороны стран-союзниц по НАТО был согласован план адаптации структуры командования, согласно которому предполагается учреждение двух новых командований - Атлантического - для защиты транспортных коммуникаций между Северной Америкой и Европой, и командования по логистике - для обеспечения транспортировки войск и оборудования в Европе.

Пока остается неясным, как именно будут взаимодействовать новый американский второй флот и морское командование НАТО в Атлантике.

В 2016 году американский адмирал, командующий Военно-морскими силами США в Европе Джеймс Фогго заявил, что усилия России по созданию современного военно-морского флота означают, вступление Соединенных Штатов в "четвертую битву за Атлантику".

В беседе с "Газетой.Ru" замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко обратил внимание на тот факт, что американские адмиралы так и не сказали, в рамках какого военного конфликта они представляют себе четвертую битву за Атлантику.

По его словам, битва за Атлантику выглядит как "нечто изолированное", хотя от общего хода гипотетического вооруженного противоборства между Соединенными Штатами и Российской Федерацией рассматриваться никак не сможет. "Ее следует рассматривать только как некий этап вероятного масштабного конфликта между Москвой и Вашингтоном", - считает Запаренко.

Отдел "Армия"