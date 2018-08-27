Возвращение праздника

Об истории 8-й дивизии особого назначения и не только

Линейка авиатехники дивизии. Источник: Николай Якубович

В один из минувших выходных на военном аэродроме недалеко от подмосковной Чкаловской было оживленнее, чем обычно. Авиаторы 8-й авиадивизии особого назначения (адон) отмечали свой профессиональный праздник. Такого не было уже давно, почти 15 лет. Правда, оказаться в числе гостей довелось далеко не всем желающим, поскольку аэродром после 1960 года опять попал в разряд режимных.

Пользуясь случаем, хочу напомнить, а молодежи пояснить, что данный аэродром был введен в строй в начале 1930-х и целиком принадлежал Научно-испытательному институту ВВС, переведенному сюда с Ходынского поля столицы. Первые сообщения о существовании аэродрома замелькали в прессе в связи с начавшимися рекордными перелетами советских летчиков, и упоминался он тогда в открытой печати под названием Щелковский. Других достойных населенных пунктов поблизости не было, если не считать безымянного военного городка в 2 км от него.

Весной 1937 года железнодорожную станцию Томская, находившуюся рядом, переименовали в Чкаловскую, и аэродром получил такое же название (Чкаловская). Оно использовалось в документах НИИ ВВС и в открытых листах - списках пассажиров, улетавших и прилетавших в Чкаловскую, и сохранялось до развала СССР, что серьезным образом повлияло и на судьбу аэродрома: если ранее все, кто въезжал на аэродром или проезжал через городок, видели дорожный знак "Щелково-3", то теперь их взорам предстал указатель: "Чкаловский".

Дело в том, что после войны нашлись энтузиасты, поспособствовавшие превращению военного городка в поселок, получивший такое название. Помогло и то, что название НИИ ВВС было открытым. В 1958 году Чкаловский вошел в состав Щелкова и после перевода НИИ ВВС в Астраханскую область упоминания Чкаловский и вовсе исчезли, а поселковые функции передали Свердловскому поссовету, находившемуся примерно в 7 км от Чкаловской.

Когда в 1960 году сюда из Шереметьева перебазировалась транспортная авиабригада (впоследствии преобразованная в дивизию), то новички стали именовать аэродром Чкаловский, забыв о науке о названиях – топонимике. Начальником Щелковского гарнизона еще долго оставался начальник НИИ ВВС, но тоже не из местных кадров. Этот небольшой экскурс в историю считаю необходимым, особенно молодежи, прибывающей сюда на службу, да и их детям и внукам тоже полезно знать, где они живут…

И вот снова я на аэродроме, когда-то бывшем родным и близким. И, стоя на его бетонных плитах, в который раз хочется почувствовать запах керосина выруливающего на исполнительный старт самолета. Это как бальзам, придающий силы.

Пройдя на летное поле, первое, что бросилось в глаза, – это новая авиатехника: самолеты Ту-214 и Ан-148, приходящие на замену ветеранам Ту-154Б-2 и Ил-62М. Правда, отсутствовал Ил-96 министра обороны. Реанимацией 96-го в надежде заинтересовать авиакомпании в настоящее время занимается авиапром.

Египетский «Геркулес» на исполнительном старте. Источник: Николай Якубович

Однако немало сохраняется Ту-134, Ту-154, Ил-18, Ил-22 и Ил-62, изготовленных еще в СССР. Машины крепкие, остаточный ресурс довольно большой, да и о высокой их надежности хорошо известно, а воздушные командные пункты Ил-22 постоянно модернизируются, отвечая на новые вызовы. По-прежнему в строю немало Ан-26 и Ан-72, замена которых на Ил-112 еще предстоит. А пока на аэродроме можно увидеть украинские Ан-140 и Ан-148, правда, изготовленные на наших предприятиях. Еще одной новинкой на аэродроме стал пассажирский Ту-214ПУ-СБСУ. По отзывам, это удачная, испытанная временем машина, но не нашедшая спроса у авиакомпаний.

Несмотря на праздник, дивизия продолжала свою боевую работу. Одни борта возвращались из дальних странствий, а другие улетали, как, например, египетский С-130 "Геркулес", приковавший к себе внимание зрителей. Необычную для военного аэродрома машину в песчаном камуфляже, напоминающую Ан-12, провожали, казалось, все присутствовавшие на празднике.

Обновление авиапарка особенно чувствовалось на вертолетных стоянках, где, "блестя" свежей краской, можно было увидеть последние модификации Ми-8 и Ка-226.

Как водится, в такой день не обошлось и без построения и торжественного марша личного состава дивизии.

В целом праздник удался, и особенно он порадовал подрастающее поколение "от мала до велика".

Николай Якубович