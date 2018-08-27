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27.08.2018
Независимое военное обозрение

Стратегическое оружие бедных

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Российский ракетный комплекс "Искандер"
Российский ракетный комплекс "Искандер" включает как баллистические, так и крылатые ракеты.
Источник: МО РФ

Тактические и оперативно-тактические ракеты приобретают все большую популярность в мире

Тактические (ТР) и оперативно-тактические (ОТР) баллистические ракеты являются достаточно простыми и относительно дешевыми системами. Иногда их рассматривают как своеобразное "стратегическое оружие бедных".

ДЕШЕВЛЕ САМОЛЕТА, НО МЕНЕЕ УЯЗВИМА

В отличие от боевого самолета ТР и ОТР - одноразовые изделия. Но такая ракета во многие разы дешевле самолета и при этом гораздо менее уязвима для средств ПВО. Соответственно у нее больше шансов доставить заряд к цели, а гибель ее запланирована в момент пуска. Гибель же самолета, тем более вместе с летчиком, – вещь весьма болезненная даже для самых мощных ВС. К тому же ракеты совершенно не зависят от погоды и не требуют аэродромов. Самый большой недостаток таких ракет – низкая точность. Кроме того, их дальность, как правило, меньше, чем у самолета.

В годы холодной войны наиболее распространенной в мире была советская ОТР Р-17, более известная под западной кличкой "Скад". Она широко экспортировалась за рубеж, а там не менее широко копировалась и применялась в войнах. Активнее всего это делалось во время ирано-иракской войны 1980–1988 годов. За всю войну Иран выпустил по территории Ирака 455 баллистических ракет, Ирак ответил 428 ракетами. Из-за низкой точности ракет удары ими наносились в первую очередь по крупным городам (мимо города промахнуться сложно), поэтому этот обмен ударами, пик которого пришелся на 1985 год, был назван "война городов". Во время "Бури в пустыне" в 1991 году практически единственным активным действием иракских ВС можно было считать атаки Р-17 по Саудовской Аравии (46 ракет) и Израилю (42 ракеты). Удары по Израилю наносились с целью втянуть эту страну в войну, тем самым заставив изменить свою позицию арабов, которые, за исключением Иордании и Йемена, выступили против Ирака. В Израиле погиб один человек, еще несколько умерли от сердечных приступов. В саудовском городе Дахран одна из Р-17 попала в казарму, убив 28 национальных гвардейцев США. Охота американской авиации и английского спецназа за мобильными пусковыми установками "Скадов" оказалась неэффективной. То же относится и к действиям против уже выпущенных ракет Р-17 американского ЗРК "Пэтриот". Хотя официальные лица в США и Израиле заявляли об очень высокой эффективности этого ЗРК, сбившего якобы почти все "Скады", ученые из этих же стран признали, что эффективность "Пэтриота" не превышала 10%. Даже близкий разрыв зенитной ракеты не разрушал Р-17, а лишь слегка отклонял ее от курса, что было непринципиально из-за низкой точности этих ракет вообще.

Для самого СССР Р-17 давно и безнадежно устарели, более мощные Р-12 и Р-14 были уничтожены по Договору об РСМД, их участь также разделила новейшая ОТР Р-23 "Ока", хотя ее дальность была меньше, чем ограничиваемые договором 500 км (столь удивительное решение о ликвидации "Оки" принял лично Михаил Горбачев). В итоге СССР, а затем Россия остались с ТР "Точка" с дальностью полета от 15 до 70 км (для модификации "Точка-У" – до 120 км). Эта ракета также экспортировалась за рубеж. В частности, "Точки" ВС Йемена в ходе нынешней гражданской войны попали в распоряжение повстанцев-хуситов. Они оказались настолько эффективны против войск Саудовской Аравии и ОАЭ, что хуситы сложили про них торжественную песню, которую сейчас можно легко найти в Интернете.

НА СМЕНУ "ТОЧКЕ"

Для России, однако, устарела и "Точка-У", которая начала поступать в войска в 1989 году. Сейчас она остается на вооружении только одной ракетной бригады сухопутных войск РФ – 448-й бригады Западного военного округа (ЗВО; место дислокации – Курск). В бригаде – три дивизиона, в каждом по две батареи, в каждой по две пусковые установки (ПУ) и транспортно-заряжающие машины (ТЗМ). То есть в бригаде 12 ПУ и столько же ТЗМ.

С 2010 года на замену "Точки-У" на вооружение ракетных бригад сухопутных войск стал поступать ОТРК "Искандер". Если "Точка" может применять только баллистические ракеты, то "Искандер" – также и крылатые. Дальность тех и других заявлена в 480 км (то есть не превышают ограничений по РСМД), хотя многие эксперты считают, что по крайней мере для крылатой ракеты она может достигать 2 тыс. км. Точность обеих ракет достигает нескольких метров. Благодаря высокой скорости (более 2 км/с для баллистической ракеты) и маневренности ракеты ОТРК практически неуязвимы для ПРО противника. "Искандер" не претендует на то, чтобы заменить авиацию, он предназначен для того, чтобы максимально облегчить действия авиации: основными целями "Искандера" будут, видимо, системы ПВО и ПРО противника. Также важнейшими целями станут вражеские КП и узлы связи, позиции артиллерии и склады боеприпасов.

ПУ и ТЗМ "Искандера" несут по две ракеты (у "Точки" – по одной), структура бригады "Искандера" такая же, как у "Точки".

Первой в ВС РФ на "Искандер" была перевооружена 26-я ракетная бригада ЗВО (дислоцирована в г. Луга Ленинградской области). Также в ЗВО "Искандеры" получила 112-я ракетная бригада (Шуя Ивановской области) и 152-я (Черняховск Калининградской области). В остальных округах все ракетные бригады уже перевооружены на "Искандеры". В ЮВО это 1-я (пос. Молькино, Краснодарский край) и 12-я (Моздок, Северная Осетия) бригады. По одной батарее (то есть по две ПУ и ТЗМ) этих бригад входят в состав 102-й военной базы РФ в Армении и 4-й военной базы в Южной Осетии. При этом Армения стала первой зарубежной страной, получившей на вооружение "Искандеры" (второй и пока последней является Алжир). Впрочем, существует мнение, что за армянские ОТРК выдаются эти самые российские "Искандеры" со 102-й ВБ, которые просто сданы армянам в аренду.

В составе ЦВО находятся 92-я (Тоцкое Оренбургской области) и 119-я (пос. Еланский Свердловской области) ракетные бригады. В составе ВВО – 3-я (Горный, Забайкальский край), 20-я (Спасск-Дальний, Приморский край), 103-я (Улан-Удэ, Бурятия) и 107-я (пос. Семисточный около Биробиджана, Еврейская автономная область). Таким образом, всего сейчас в составе Сухопутных войск РФ имеется 11 ракетных бригад, оснащенных "Искандерами", причем 12-я бригада ЮВО была сформирована в 2015 году, а 3-я бригада ВВО – в 2016 году. По-видимому, 448-я бригада в ближайшее время также получит "Искандеры". Будут ли формироваться новые бригады этого ОТРК (например, в Ростовской области, в Крыму, на Кольском полуострове) – пока неясно.

АРСЕНАЛЫ США И КИТАЯ

Самый большой в мире арсенал ОТР и ТР сегодня, разумеется, у Китая: не менее 2 тыс. ОТР "Дунфэн-11" (дальность до 800 км), "Дунфэн-15" (до 600 км), "Дунфэн-16" (до 1000 км) в Ракетных и в Сухопутных войсках. На вооружении сухопутных войск США имеется ракета ATACMS с дальностью до 300 км. ПУ для нее являются РСЗО MLRS и HIMARS (то есть любая такая РСЗО является и ПУ для ATACMS). Эти же ракеты состоят на вооружении ВС Бахрейна, Турции, Республики Корея и, возможно, Греции. Южнокорейская армия, кроме того, оснащена собственными ракетами типа "Хюнму", турецкая – китайскими В-611. ТР "Точка" до сих пор остаются в ВС Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Болгарии. Украинские "Точки" применялись в ходе нынешней гражданской войны с минимальными результатами (по-видимому, относительно успешным был только один пуск по артиллерийским позициям ополченцев). На основе советских Р-17 и китайских "Дунфэнов" создано множество типов ТР и ОТР, состоящих на вооружении армий КНДР, Пакистана, Ирана, Египта, Сирии (у северных корейцев и сирийцев также есть и "Точки"). В армиях Израиля и Индии имеются ракеты собственных проектов. Установить точное количество ракет практически невозможно.

У большинства этих стран их, видимо, больше, чем у России, хотя по качеству им далеко до "Искандеров". К тому же, из-за относительно небольшой дальности полета и по обстоятельствам политического характера угрозу для нас представляют лишь китайские и в меньшей степени пакистанские и турецкие ракеты. Главное в том, что, как было сказано выше, у "Искандеров" есть вполне определенная "ниша", в рамках которой они являются идеальным оружием.

Впрочем, не исключено, что большой интерес к данному классу оружия возродится в США (разговоры на данную тему уже ведутся весьма активно). До сих пор такие ракеты были не сильно нужны американцам, которые ориентировались на войны с гораздо более слабым в техническом отношении противником. Для таких войн было более чем достаточно "Томагавков" и обычной авиации. Теперь в Пентагоне внезапно осознали, что отнюдь не исключены войны с равным по силам противником, который, в частности, будет иметь сильную наземную ПВО. В такой ситуации "Томагавки" и обычная авиация будут уже отнюдь не так эффективны. А вот тактические и оперативно-тактические ракеты могут как раз очень пригодиться именно для подавления наземной ПВО. Соответственно в весьма обозримом будущем у "Искандера" могут появиться американские аналоги. Китайские есть уже сейчас.


Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.

16.08.2018
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