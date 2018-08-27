Австралийский "поросенок" с огненным хвостом

Как пилоты самолетов F-111 нарушали устав и почему им за это ничего не было

В одном из российских специализированных изданий недавно была опубликована статья, в которой шла речь о "нетрадиционных" методах защиты боевых самолетов от атак управляемых ракет в задней полусфере, в том числе и с помощью создания ложных целей путем впрыска авиационного керосина в выхлопную струю двигателей с последующим его поджигом. В частности, автором статьи упомянут натурный эксперимент по данной теме, проведенный, по его данным, в 1985 году на фронтовом бомбардировщике Су-24. Далее в тексте статьи идет упоминание об аналогичном зарубежном опыте: "Минуло 22 года, и австралийцы на самолете F-111A повторили наш эксперимент и даже демонстрировали аналогичную ложную цель на нескольких международных авиационных выставках, включая салон LIMA в Малайзии". Последнее предложение крайне интересно и попробуем разобраться, что же такое на самом деле "повторили", а потом "демонстрировали" на далеком "зеленом континенте".

ОТЛОЖЕННАЯ ПОСТАВКА

Истребители-бомбардировщики F-111 оказались в составе Королевских военно-воздушных сил Австралии (RAAF) в начале 70-х годов. Австралия заказала партию самолетов модификации F-111С еще в 1963 году. Первый из них прошел приемку в США 4 сентября 1968 года, остальные сдали к середине 1969 года. Однако из-за серии аварий в американских ВВС австралийцы проявили осторожность и законсервировали машины до выяснения причин и проведения необходимых доработок. В 1973 году вся партия из 24 F-111С была принята австралийскими представителями повторно.

После этого самолеты четырьмя группами с июня по декабрь 1973 года были перегнаны к новому месту службы, где вошли в состав 82-го авиакрыла на авиабазе Эмберли, включавшего 1-ю и 6-ю авиаэскадрильи. В RAAF истребители-бомбардировщики F-111 получили прозвище "поросенок" (Pig). Основной их задачей стало нанесение ударов по наземным и морским целям с использованием как обычных авиабомб, так и управляемого оружия, включая противокорабельные ракеты "Гарпун" и корректируемые авиабомбы "Поупай".

Для восполнения эксплуатационных потерь австралийцы в 1981 году приобрели в США еще четыре F-111А, которые были доработаны под стандарт модификации "С" и сданы заказчику в 1982 году. В 1992 году правительство Австралии выразило желание купить у американцев еще 18 F-111G, однако полностью привести в летное состояние удалось лишь 15 самолетов. Их перегнали в Австралию с конца 1993 года по начало 1994 года. Машинами этой модификации пополнили 6-ю эскадрилью.

Эксплуатация F-111G в RAAF была прекращена в сентябре 2007 года, в 2009 году F-111C были сняты с вооружения 1-й эскадрильи 82-го крыла, а в 6-й эскадрилье последние "поросята" летали до декабря 2010 года.

Служба F-111C в Австралии не изобиловала событиями. В основном они совершали рутинные учебные полеты. Поэтому боевая карьера австралийских "поросят" ограничивается одним эпизодом. В августе 1998 года эти самолеты были переброшены на передовую авиабазу Тиндал, откуда они летали на разведку над восточной частью острова Тимор. Полеты выполнялись в интересах миротворческих сил ООН. Командование индонезийских ВВС грозилось сбивать любые самолеты-разведчики над Тимором, но дальше угроз дело не пошло. Вывод индонезийских войск из Восточного Тимора начался 30 октября 1999 года, а последний разведывательный полет австралийцы совершили 9 декабря того же года.

Тем не менее истребители-бомбардировщики F-111 составляли основную ударную силу RAAF на протяжении 37 лет. Наличие в австралийском арсенале таких современных самолетов (с крылом изменяемой стреловидности, двухконтурными турбореактивными двигателями, радиолокационной станцией, позволяющей выполнять полет на сверхмалых высотах в режиме автоматического следования рельефу местности) было законным предметом национальной гордости австралийцев. Неудивительно, что F-111 довольно часто демонстрировались на разнообразных публичных мероприятиях.

ЛЕТАЮЩАЯ "ЗАЖИГАЛКА"

Публика, как известно, желает зрелищ, поэтому экипажи "поросят" со временем обратили внимание на одну техническую особенность своих машин. А именно на систему аварийного слива топлива. Сливной патрубок этой системы находится в хвостовой части самолета между выхлопными соплами двигателей. Сбрасываемый из топливных баков керосин, распыляясь, попадает прямо в выхлопные струи двигателей, и если в этот момент включить форсаж, то топливо воспламенится и за самолетом потянется яркий огненный "хвост". Этот эффектный маневр, на грани циркового трюка, названный dump-and-burn ("сбросил и поджег") или в обиходе zippos (по торговой марке популярных во всем мире зажигалок) не выполнял никто, кроме экипажей австралийских F-111.

Подобный маневр вошел в программу демонстрационных полетов F-111 RAAF в начале 90-х годов прошлого века и быстро завоевал популярность у зрителей, став своеобразной "визитной карточкой" не только 82-го авиакрыла, но и австралийских ВВС в целом. Как отметил в интервью журналистам командир 1-й эскадрильи уинг-коммандер Майкл Грей, "маневр "сбросил и поджег" - это результат счастливой случайности в конструкции самолета. Этот маневр регулярно используется на авиашоу и различных гражданских мероприятиях. Мы выполняем его каждый год на Brisbane Riverfire. Мы пролетаем на довольно низкой высоте над пригородом, а затем резко поднимаемся на 2800 футов. Это довольно стоящая вещь – пламя, сотрясающийся воздух, рев двигателей и запах керосина".

Участие F-111 с фирменным dump-and-burn стало впечатляющей изюминкой упомянутого фестиваля фейерверков Riverfire в Брисбене начиная с 1998 года. Самолет 82-го крыла принял участие и в церемонии закрытия летних Олимпийских игр 2000 года. Как вспоминал пилотировавший его командир 6-й эскадрильи, уинг-коммандер Стил: "Мы подошли к стадиону на малой скорости. Затем мы включили форсаж и начали сливать топливо в хвостовой части самолета между выхлопными соплами двигателей, где оно воспламенилось в длинную огненную дорожку. Мы не могли увидеть огненный след от "сбросил и поджег" из кабины, только оранжевое свечение в небе за самолетом".

В последний раз зрители на земле увидели фирменный dump-and-burn 3 декабря 2010 года во время официальной церемонии прощания со снимаемыми с вооружения RAAF самолетов F-111. Церемония и прощальные полеты состоялись на авиабазе Эмберли, долгие годы бывшей родным домом для самолетов 82-го крыла. При этом в австралийской прессе было много сетований на то, что пришедшие на смену F-111 истребители F/A-18E/F "Супер Хорнет" технически не могут выполнить столь полюбившийся всем фирменный dump-and-burn.

Таким образом, впрыск авиационного керосина в выхлопную струю двигателей с последующим его поджигом в австралийских ВВС на истребителях-бомбардировщиках F-111 использовался исключительно как эффектный трюк при выполнении показательных полетов, но никогда в качестве боевого противоракетного маневра. Показательно, что и в ВВС США имевших куда больший парк F-111 и солидный опыт их боевого применения, начиная с войны во Вьетнаме и заканчивая "Бурей в пустыне", никогда подобным образом не применяли систему аварийного слива топлива на своих самолетах даже при демонстрационных полетах на авиашоу, не говоря уже о боевых вылетах.

Для защиты самолетов от управляемых ракет американцы и австралийцы применяли не такие экзотические, но вполне эффективные методы.

Александр Андреевич Манякин – независимый военный эксперт.