Россиянам отказали в праве потрогать "Армату"

Гостям форума "Армия-2018" не дали возможности приблизиться к танку Т-14 "Армата". Об этом посетители мероприятия в Кубинке рассказали радиостанции "Говорит Москва".

По их словам, боевую машину огородили столбиками, к ней никого не подпускают. Хотя к другим экспонатам выставки доступ открыт.

Получить комментарии организаторов радиостанции не удалось.

О том, что гости форума смогут беспрепятственно приближаться к "Армате", писали СМИ, анонсировавшие "Армию-2018". Например, подобная информация содержится в материале агентства ТАСС, посвященном открытию выставки. Об этом же сообщал телеканал "Звезда".

Форум "Армия-2018" проходит с 21 по 26 августа, основные мероприятия состоялись в Подмосковье: в парке "Патриот", на полигоне Алабино и в Кубинке.

Созданный на платформе "Армата" танк Т-14 первый раз был публично показан в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила необитаемую башню и изолированную бронированную капсулу для экипажа.