Авианесущие загадки: что обещают чиновники

Глава Минпромторга Денис Мантуров и вице-премьер Юрий Борисов рассказали о перспективах российских авианосцев

Два почти синхронно сделанных заявления могут пролить свет на будущее авианесущих кораблей в составе ВМФ России. Сначала со своей точкой зрения выступил глава Минпромторга Денис Мантуров, затем — вице-премьер Юрий Борисов. Портал iz.ru изучает вопрос и вспоминает его историю.

Хронологически первым стал Денис Мантуров. "В чистом виде строительство вертолетоносцев для ВМФ России не планируется. Отмечу, что программа кораблестроения предусматривает строительство универсальных десантных кораблей, десантно-высадочные средства которых (вертолетное крыло, десантные катера и плавающие бронетанковые средства) планируется разместить внутри корабельного корпуса и на его палубе", — сказал он в понедельник, 20 августа.

Глава Минпромторга Денис Мантуров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Во вторник, 21 августа, по смежной теме высказался Юрий Борисов. Куратор оборонки заявил, что Министерство обороны прорабатывает концепцию нового типа самолета вертикального взлета. По словам Борисова, работы идут с 2017 года и должны занять 7–10 лет.

Ранее Борисов уже высказывался на эту тему, будучи еще в ранге заместителя министра обороны по вооружениям. "У нас на конец госпрограммы вооружений (2018–2025) запланирована закладка авианесущего крейсера. Думаю, что тогда возникнет необходимость разработки нового палубного самолета, возможно, вертикального взлета", — сообщил он летом 2017 года в ходе совместной пресс-конференции с генеральным директором "Ростеха" Сергеем Чемезовым и главой "Вертолетов России" Андреем Богинским.

Еще раньше, в мае 2017 года, Борисов сообщил о планах строительства универсальных десантных кораблей. При этом летом 2018 года замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщил, что строительство такого корабля должно начаться "после 2020 года".

Промежуточный вариант

Попробуем сложить услышанное в единую и непротиворечивую картинку. Наиболее просто понять заявление Дениса Мантурова. Глава Минпромторга фактически сработал в роли "капитана Очевидность", сообщив, что вертолетоносцы "сами по себе" в России строить не планируют. В целом это было ясно давно: эпоха "чистых" вертолетоносцев, начавшаяся в 1950-х с перестройкой в США и Англии авианосцев времен войны, была, по сути, очень недолгой. Уже в 1970-е годы начинается строительство всё более универсальных кораблей. Десантные вертолетоносцы делятся на две основные ветви: ДВКД — десантные вертолетоносные корабли-доки, для которых основным средством высадки являются катера, а вспомогательным — вертолетная группа, и УДК — универсальные десантные корабли, отличающиеся более многочисленной авиагруппой, включающей опционально и самолеты вертикального взлета.

Советские моряки на охране государственной границы. Противолодочный крейсер-вертолетоносец Черноморского военно-морского флота СССР Фото: РИА Новости

СССР в 1960-х годах построил два вертолетоносца — противолодочных крейсера проекта 1123, затем перейдя к строительству тяжелых авианесущих крейсеров семейства 1143, объединявших вооружение ракетного крейсера и авиагруппу, включавшую самолеты вертикального взлета и противолодочные вертолеты.

В дальнейшем советский флот должен был получить авианосцы с самолетами обычного взлета и посадки и универсальные десантные корабли, однако до этого дело не дошло: "Адмирал Кузнецов" стал единственным советским (российским) авианосцем, способным нести обычные самолеты, а УДК проекта 11780 так и не были заложены до распада страны в 1991 году.

В дальнейшем при разговорах о российских авианесущих кораблях речь шла в первую очередь именно о возобновлении строительства авианосцев как таковых, однако во второй половине 2000-х вновь заговорили о постройке универсальных десантных кораблей, причем в итоге решили воспользоваться зарубежным опытом, заказав строительство двух УДК во Франции.

Построенные для ВМФ России корабли "Владивосток" и "Севастополь" не были переданы заказчику из-за событий 2014 года в Крыму и на востоке Украины, повлекших резкое ухудшение отношений России и Запада, но интерес флота к кораблям этого типа не исчез.

Ракетный крейсер "Владивосток" Фото: commons.wikimedia.org/Общественное достояние

О разработке отечественной альтернативы "Мистралям" заговорили практически сразу же, в итоге речь пошла о двух основных вариантах: либо ДВКД по образцу нидерландского проекта "Роттердам"/"Ян де Витт", либо, собственно, УДК "авианосной" архитектуры, подобный "Мистралям", но, вероятно, более крупный и быстроходный.

Второй вариант можно было бы назвать промежуточным: с одной стороны, более дешевым, чем классический авианосец с полноценной авиагруппой, с другой — дающим обширные возможности проекции силы в дальних зарубежных операциях.

Чей самолет

Корабль такого типа для полноценной реализации своих возможностей нуждается в самолете вертикального взлета и посадки. Наиболее интересным в этой связи является вопрос о том, чей именно проект такого самолета будет использоваться.

Вариантов на самом деле очень немного. Приобретение американского F-35B выглядит фантастикой и для России, и для КНР, самостоятельная разработка подобной машины потребует длительного времени и не гарантирует успеха также в обеих странах, а создание такого самолета в Китае с учетом его обширной программы строительства экспедиционных сил, включая УДК, с опорой на имеющиеся российские наработки и технологии становится вполне перспективным решением.

Ориентировочно, потребности военно-морских сил народно-освободительной армии Китая в подобном самолете могут превысить 200–300 единиц с учетом необходимости комплектовать СВВП и авиакрылья десантных кораблей и островные базы там, где затруднена постройка аэродромов с длинными полосами.

Показательные выступления истребителей-бомбардировщиков F-35B Фото: Global Look Press/Qian Baihua

ВМФ России, даже в самом лучшем случае, если для него будет построено четыре УДК, вполне обойдется вдвое-втрое меньшим количеством, и при этом основные затраты по реализации программы ложатся на КНР как на основного потенциального заказчика.

Какой проект может лечь в основу? На ум приходит, разумеется, незавершенная советская программа сверхзвукового СВВП Як-141, однако прошло уже три десятка лет, и ее прямой повтор вряд ли будет иметь смысл. В то же время заимствование ключевых технологий по обеспечению вертикального взлета в сочетании с опытом развития управления вектором тяги, создания малогабаритных эффективных радаров и прочего делает эту задачу решаемой.

Названные ранее сроки также начинают укладываться в некую единую систему. Создание СВВП, если оно действительно идет совместно с Китаем и началось в 2017 году, может привести к полету первого опытного экземпляра в 2022–2023 годах и запуску машины в серию во второй половине 2020-х. В случае если в России в 2021–2022 году начнется строительство УДК — ко времени его технической готовности будет готов и самолет.

Осталось дождаться новостей о программе перспективных морских вертолетов "Минога".

Илья Крамник