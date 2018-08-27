Сказка об утонувшем "Буревестнике"

Военный эксперт Дмитрий Корнев — о том, насколько правдоподобны сообщения западных СМИ об "упавшей в море российской ракете"

Телеканал CNBC со ссылкой на доклад разведки заявил о готовящейся в России операции по подъему со дна Баренцева моря упавшей туда крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой. Той самой, что уже известна во всем мире как ракета "Буревестник" и об испытаниях которой впервые рассказал президент Владимир Путин 1 марта этого года.

Ранее западные СМИ сообщали, что испытания подобных крылатых ракет проводились в России четыре раза в период с ноября 2017 года по февраль 2018 года, и каждое такое испытание якобы заканчивалось крушением. Сообщалось также, что самый длинный испытательный полет такой ракеты длился чуть дольше двух минут и она пролетела около 22 миль, после чего разбилась. Самый короткий полет, по данным зарубежных СМИ, длился всего четыре секунды, и ракета пролетела только пять миль. Давайте разберемся со всем этим не спеша.

Первое. Любое испытание крылатой ракеты завершается ее падением. Другое дело, что оно происходит в точке цели либо где-то на траектории в результате той или иной аварийной ситуации. В случае с испытаниями прототипов первых в мире ракет с ядерными силовыми установками, думаю, вполне возможен и аварийный исход. Хотя, боюсь, что даже американскими национальными разведывательными средствами отличить запланированное падение ракеты в заданном районе от катастрофы почти нереально. Напомню, что, судя по тому, что мы увидели и услышали 1 марта, испытания ядерных ракет проводились на первом центральном полигоне Министерства обороны на Новой Земле.

Второе. Обычно испытания любых ракет начинаются с бросковых пусков. В это время испытывается пусковое оборудование и стартовый двигатель ракеты. Вот как раз в ходе такого пуска полет всегда длится считаные секунды, а дальность неуправляемого полета ракеты может составить и сотни метров, и несколько километров. Предполагаю, что информацию об одном из таких пусков и получила западная разведка тем или иным способом.

И, наконец, третье. Допустим, ракета упала в Баренцево море. Планово или в результате катастрофы. Скорее всего — и с учетом дальности, которую называют западные СМИ, — ракета упала в пределах территории того же ядерного первого центрального полигона. Насколько серьезная проблема — поднять со дна моря такой объект?

Надо отметить, что сейчас нам уже показали общий внешний вид крылатой ракеты "Буревестник", и мы знаем, что она напоминает обычные крылатые ракеты типа Х-101 или, например, корабельные ракеты П-1000 "Вулкан" — и по внешнему виду, и по габаритам. Думаю, что при испытаниях подобных ракет над морскими акваториями изделия снабжены необходимыми средствами сигнализации об их местоположении в случае затопления. Кроме того, при испытании столь уникальных ракет наверняка велось наблюдение за каждой секундой их полета — недаром всю прошлую осень в Архангельске базировался и специальный самолет наблюдения Ил-976 СКИП с эмблемой "Росатома". То есть в случае неожиданного и тем более планового затопления такой ракеты точка падения была бы известна с точностью до нескольких метров. Остается решить вопрос с ее поднятием.

Глубины Баренцева моря не превышают 600 м, а в среднем составляют около 200 м. Это рабочие глубины для нескольких типов подводных лодок и специальных подводных аппаратов. Лучшим вариантом аппаратов, которые могли бы обеспечить оперативный поиск и обнаружение затонувшей крылатой ракеты, могли бы стать, например, атомные глубоководные станции (АГС), которые несут службу как раз на Северном флоте. АГС может самостоятельно или с помощью атомной подводной лодки-носителя прибыть в нужный район, обнаружить затонувший объект, обследовать его и либо выполнить операции по подготовке к подъему, либо даже самостоятельно поднять. Судя по опубликованной в различных источниках информации, АГС неоднократно принимали участие в работах на затонувших подводных лодках и объектах, и выполнение таких миссий не требует многомесячной подготовки.

А кроме атомных глубоководных станций, в арсенале средств флота есть и корабли-носители беспилотных и пилотируемых поисковых подводных средств, которые имеют глубины погружения большие, чем максимальная глубина Баренцева моря. Например, это спасательное судно "Игорь Белоусов" проекта 21300 с глубоководным спасательным аппаратом "Бестер" или специальные суда "Селигер" и "Янтарь", оборудованные в том числе и необитаемыми подводными поисковыми средствами.

В общем, даже в случае аварийного приводнения крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой в ноябре прошлого года, подготовка ее подъема при современном уровне технических возможностей Северного флота никак не могла бы занять столько времени. Этот вопрос мог бы быть решен в заметно более короткие сроки. Если, конечно, падение ракеты вообще произошло.

Дмитрий Корнев

Автор — главный редактор интернет-проекта MilitaryRussia

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