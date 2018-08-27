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27.08.2018
Известия.ru

В России разработают катер со складными подводными крыльями

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Форум "Армия-2018"
Форум "Армия-2018".
Источник: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзe

Научно-производственное предприятие "Радар ммс" работает над созданием катера с автоматически складывающимися подводными крыльями. Об этом в интервью ТАСС в ходе международного форума "Армия-2018" сообщил исполнительный директор компании Иван Анцев.

Со слов Анцева, изменения коснутся глиссирующего катера "Марлин", развивающего скорость до 125–130 км/ч и предназначенного для спасательных операций и высадки десанта до 10–12 человек.

В настоящее время такие катера, несмотря на возможность плавать на мелководье, доставляют дискомфорт пассажирам, сильно качаясь на волнах при развитии высокой скорости. Новая разработка позволит увеличить устойчивость катера, а также беспрепятственно подходить к берегу, автоматически убирая крыло на определенной глубине.

В июле 2017 года "Радар ммс" сообщали о планах создать многоцелевой экраноплан "Чайка" А-050 с полезной нагрузкой в 15 т и водоизмещением в 54 т, который сможет перевозить грузы, принимать участие в поиске и спасении людей.

 

25.08.2018
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Страны
Россия
Компании
Радар ммс
Проекты
АРМИ-20XX
Экраноплан
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