Войти
27.08.2018
Warspot

Субмарины научат общаться с самолётами

354
0
0
Базовый патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon
Базовый патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon (номер ВМС США 167954, серийный номер 34397) из состава базовой патрульной эскадрильи VP-45 авиации ВМС США.
Источник: ВМС США

Американские учёные предложили новый метод связи с подводным миром. Вчера, 22 августа, пресс-служба Массачусетского технологического института (MIT) сообщила о том, что сотрудники подразделения Media Lab разработали и протестировали новую технологию обмена данными между субмаринами и авиацией.

Физические свойства воды не позволяют наладить прямую связь между подводными объектами и внешним миром. Радиосигналы, легко передающиеся по воздуху, не проникают сквозь толщу воды, а акустические сигналы, передаваемые на большие расстояния в воде, отражаются от её поверхности и почти не слышны.

Принцип работы системы TARF

Чтобы решить эту проблему, военные разработали множество технологий, но все они требуют "посредников" или очень сложны технологически. Так, самолёты вынуждены использовать многокилометровые проволочные антенны, полагаться на специализированные радиобуи или другие технические ухищрения.

"Попытки пересечь границу воды и воздуха с помощью беспроводных сигналов всегда заканчивались неудачей. Наша идея состоит в том, чтобы превратить препятствие в среду, с помощью которой можно общаться", — рассказал Фадель Адиб, доцент Media Lab.

В Media Lab представили способ, который позволит субмаринам передавать сигналы самолётам напрямую, без использования "посредников". Так, инженеры предложили направить сонар на поверхность воды и с помощью сонара создать на ней кодовый сигнал из миниатюрных колебаний. Высокочувствительный датчик на самолёте сможете считать эти колебания и раскодировать их. Разработчики назвали свою технологию трансляционной акустической радиосвязью (translational acoustic-RF communication, TARF). По их словам, TARF пока является экспериментальной, но очень многообещающей разработкой.

23.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.08 11:30
  • 3
Кардиомонитор из экипировки "Ратник" запустили в открытую продажу
  • 27.08 11:12
  • 7389
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.08 11:06
  • 1
NYT: разведка США перестала получать информацию от тайных осведомителей в Москве
  • 27.08 10:44
  • 8
SSJ 100 залетает все глубже в бюджет
  • 27.08 10:41
  • 17
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 27.08 10:25
  • 2
Российский ПТРК "Корнет" сможет атаковать танки сверху, как американский Javelin
  • 27.08 10:17
  • 2
Российским БЛА "Орион" заинтересовались ближневосточные страны
  • 27.08 10:05
  • 1
Авианесущие загадки: что обещают чиновники
  • 27.08 09:55
  • 4
Россия подписала соглашение о военном сотрудничестве с Бурунди
  • 27.08 09:30
  • 13
ВМФ нужно не менее 18 фрегатов и 36 корветов
  • 27.08 09:27
  • 1
Стирлинг на солнечной тяге
  • 27.08 09:12
  • 1
Командующий ВДВ: новое снаряжение "Ратник-3" направят в первую очередь в десантные войска
  • 27.08 08:46
  • 1
Эффективность ракеты Х-58УШКЭ увеличена в 2,5 раза по сравнению с предыдущим аналогом
  • 27.08 08:06
  • 13
Глава Рособоронэкспорта ожидает "африканский прорыв" на переговорах в рамках форума "Армия-2018"
  • 27.08 07:14
  • 1
Сказка об утонувшем "Буревестнике"