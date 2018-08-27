Субмарины научат общаться с самолётами

Американские учёные предложили новый метод связи с подводным миром. Вчера, 22 августа, пресс-служба Массачусетского технологического института (MIT) сообщила о том, что сотрудники подразделения Media Lab разработали и протестировали новую технологию обмена данными между субмаринами и авиацией.

Физические свойства воды не позволяют наладить прямую связь между подводными объектами и внешним миром. Радиосигналы, легко передающиеся по воздуху, не проникают сквозь толщу воды, а акустические сигналы, передаваемые на большие расстояния в воде, отражаются от её поверхности и почти не слышны.

Принцип работы системы TARF

Чтобы решить эту проблему, военные разработали множество технологий, но все они требуют "посредников" или очень сложны технологически. Так, самолёты вынуждены использовать многокилометровые проволочные антенны, полагаться на специализированные радиобуи или другие технические ухищрения.

"Попытки пересечь границу воды и воздуха с помощью беспроводных сигналов всегда заканчивались неудачей. Наша идея состоит в том, чтобы превратить препятствие в среду, с помощью которой можно общаться", — рассказал Фадель Адиб, доцент Media Lab.

В Media Lab представили способ, который позволит субмаринам передавать сигналы самолётам напрямую, без использования "посредников". Так, инженеры предложили направить сонар на поверхность воды и с помощью сонара создать на ней кодовый сигнал из миниатюрных колебаний. Высокочувствительный датчик на самолёте сможете считать эти колебания и раскодировать их. Разработчики назвали свою технологию трансляционной акустической радиосвязью (translational acoustic-RF communication, TARF). По их словам, TARF пока является экспериментальной, но очень многообещающей разработкой.