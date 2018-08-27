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27.08.2018
Warspot

"Сель" — "Град" в миниатюре

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РСЗО "Сель".
РСЗО "Сель".
Источник: defendingrussia.ru

В России разработали ракетную "тачанку". На форуме "Армия-2018", проходящем в эти дни в Подмосковье, санкт-петербургский научно-технический центр "Заслон" представил свою новую разработку — реактивную систему залпового огня "Сель".

РСЗО "Сель" способна стрелять неуправляемыми 80-мм авиаракетами. Машина имеет 40 направляющих труб. Заявленная дальность поражения составляет от 800 до 4000 м. Ракетную тачанку презентовали как оптимальное решение для Воздушно-десантных войск и Сил специальных операций.

Пусковая установка "Сели" состоит из четырёх 10-зарядных блоков, смонтированных на базе лёгкого грузовика UAZ Cargo. Направляющие могут вращаться на 360 градусов и менять угол наклона. Каждый из четырёх блоков может сделать полный залп всего за две секунды.

26.08.2018
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
АРМИ-20XX
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