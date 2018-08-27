Пилоту F-35 пришлось сажать самолет без передней стойки шасси

Военный летчик 58-й истребительной эскадрильи ВВС США посадил истребитель пятого поколения F-35А без передней стойки шасси. Никто при этом не пострадал.

Un F-35 a dat cu botul de beton la Eglin AFB https://t.co/fsTvGldAqE pic.twitter.com/guPYzRBn1k — Aviatia Magazin (@AviatiaMagazin) 24 Р°РІРіСѓСЃС‚Р° 2018 Рі.

Как пишет издание Defense News, проблема с передней стойкой шасси началась при взлете - ее оторвало при наборе высоты. Когда летчик поднялся в небо, на земле стали обсуждать, какие действия предпринять.

Было решено посадить самолет. На взлетно-посадочной полосе авиабазы ВВС Эглин истребитель ожидали пожарные машины. На самой малой скорости летчик начал снижение и сумел посадить машину без передней стойки шасси носом на землю. F-35А на взлетно-посадочной полосе без переднего шасси показали и американские телевизионные каналы.

Командование эскадрильи сформировало специальную комиссию, которая будет разбираться с причинами инцидента. Она также оценит, в какую сумму обойдется ремонт истребителя F-35А.

Как пишет издание, это не первый случай, когда возникли проблемы с передней стойкой шасси. В 2017 году пилоты Военно-морского флота, использующие модель F-35C, жаловались, что есть проблемы в носовом механизм при запуске с катапульты.

Светлана Цыганкова