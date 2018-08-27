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27.08.2018
Российская газета

Пилоту F-35 пришлось сажать самолет без передней стойки шасси

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Истребители-бомбардировщики F-35А "Лайтнинг 2"
Истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35А "Лайтнинг 2".
Источник: commons.wikimedia.org

Военный летчик 58-й истребительной эскадрильи ВВС США посадил истребитель пятого поколения F-35А без передней стойки шасси. Никто при этом не пострадал.

Как пишет издание Defense News, проблема с передней стойкой шасси началась при взлете - ее оторвало при наборе высоты. Когда летчик поднялся в небо, на земле стали обсуждать, какие действия предпринять.

Было решено посадить самолет. На взлетно-посадочной полосе авиабазы ВВС Эглин истребитель ожидали пожарные машины. На самой малой скорости летчик начал снижение и сумел посадить машину без передней стойки шасси носом на землю. F-35А на взлетно-посадочной полосе без переднего шасси показали и американские телевизионные каналы.

Командование эскадрильи сформировало специальную комиссию, которая будет разбираться с причинами инцидента. Она также оценит, в какую сумму обойдется ремонт истребителя F-35А.

Как пишет издание, это не первый случай, когда возникли проблемы с передней стойкой шасси. В 2017 году пилоты Военно-морского флота, использующие модель F-35C, жаловались, что есть проблемы в носовом механизм при запуске с катапульты.


Светлана Цыганкова

24.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
США
Продукция
F-35
F-35A
F-35C
Проекты
Истребитель 5 поколения
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