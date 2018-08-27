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27.08.2018
Российская газета

Настоящий прорыв: обновленный "Пенициллин" представили на "Армии-2018"

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РСЗО "Торнадо-Г"
РСЗО "Торнадо-Г".
Источник: rg.ru

В экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2018" значительное место заняли ракетные и артиллерийские системы. Здесь представлены комплекс "Искандер", новейшее самоходное орудие 2С35 "Коалиция - СВ", самая мощная в мире 203-мм пушка 2С7М "Малка", а также другие не менее интересные разработки.


ОТРК "Искандер".
Источник: Алексей Брусилов / rg

Однако работа "бога войны" не была бы столь эффективной без различных средств разведки и целеуказания. Безусловно, такая техника выглядит менее эффектно, чем гусеничная самоходка или реактивная установка, но ее роль в современных условиях сложно переоценить.

Поэтому на стенде Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ были продемонстрированы модели автоматизированного звукотеплового комплекса артиллерийской разведки армейского звена управления 1Б75.


Комплекс 1Б75 ("Пенициллин").
Источник: Алексей Брусилов / rg

Широкой общественности эта новинка отечественного оборонного комплекса известна по названию опытно-конструкторской разработки - "Пенициллин". Когда эксперты говорят, что "АО Научно-исследовательский институт" удалось осуществить настоящий прорыв, они нисколько не лукавят. Благодаря сверхчувствительным датчикам артиллеристы получили возможность с большой точностью обнаруживать вражеские позиции артиллерийских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня, совсем не выдавая при этом себя. Без труда 1Б75 засекает и стартовые площадки тактических и зенитных ракет.

Например, позиции минометов могут определяться на расстоянии до 10 км, места расположения самоходных гаубиц - до 18 км, ракетных установок - до 40 км.

Одновременно "Пенициллин" способен отслеживать до 30 целей. При этом полоса разведки достигает 20-25 км.

Получаемая информация мгновенно обрабатывается, и артиллерия получает сверхточные координаты для уничтожения противника.


Ранее демонстрировавшиеся образцы "Пенициллина" были выполнены на полноприводном многоосном шасси КамАЗ-6350. Представленные на "Армии-2018" модели комплекса смонтированы на бронеавтомобилях "Тайфун-К".

По имеющимся данным, звукотепловой комплекс артиллерийской разведки начнет поступать в войска уже в следующем году.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

24.08.2018
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принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
2С7 Пион
Искандер
Тайфун-К
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КАМАЗ
Минoбороны РФ
Проекты
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