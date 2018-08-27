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27.08.2018
Российская газета

Под Ростовом военные показали секретную технику РЭБ в действии

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Красуха-4
Многофункциональный мобильный комплекс радиоэлектронного подавления РЭП 1РЛ257 "Красуха-4".
Источник: http://rostec.ru/

Около четырех тысяч жителей Ростовской области посетили полигон Кадамовский, где состоялось открытие региональной части военно-технического форума "Армия-2018". В демонстрации возможностей российской армии были задействованы свыше 300 современных танков, самолетов, артиллерии, вертолетов, систем РЭБ и другого вооружения.

- Показатель оснащенности войск Южного военного округа новейшими видами вооружения приближается к 65 процентной отметке и является самым высоким среди военных округов, - заявил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

Особое впечатление на посетителей форума произвели возможности отечественных систем РЭБ. К примеру, стоило оказаться на полигоне, как на телефоны ростовчан, вне зависимости от оператора связи, стали приходить смс-сообщения: "На форуме представлена уникальная техника радиоэлектронной борьбы, не имеющая аналогов в мире!".

Массовая рассылка смс - это одна из способностей комплекса РБ-341В "Леер-3". Однако его главной задачей является подавление мобильной связи 3G и 4G, ведение разведки путем определения точек излучения аппаратов в сетях GSM, передача данных артиллерийским расчетам для нанесения огневого удара. Кстати, впервые "Леер-3" был показан широкой публике в 2015 году на выставке "День инноваций Южного военного округа".

Подобные возможности только в более широком диапазоне имеет комплекс РЭБ "Красуха-СБ", которая способная оставить без связи самолеты и корабли противника.

Посетители форума, прежде всего вездесущие мальчишки, также могли увидеть модернизированные танки Т-90А и Т-72Б3М. Сопровождавшие технику офицеры рассказывали о том, чем новые машины отличаются от бронетехники прежних поколений.

- После модернизации на Т-72 появился панорамный прицел командира, автоматическая КПП, двигатель мощностью 1130 лошадиных сил, и информационная система управления шасси. Установленная динамическая защита "Реликт" и прицел наводчика "Сосна", а также новая 125-мм пушка, радиостанция и система пожаротушения, - рассказали в пресс-службе ЮВО.

Зрителей также удивил динамический показ возможностей отечественной техники. На поле боя сошлись все танки Т-72, БМП-3, вертолеты "Аллигатор" и "Ночной охотник", штурмовики Су-25М, бомбардировщики Су-24, истребители Су-30СМ и Су-34.

Кстати

В рамках форума "Армия-2018" генерал-полковник Александр Дворников и губернатор Ростовской области Василий Голубев вручили военнослужащим ЮВО сертификаты на жилищные субсидии на сумму около 70 миллионов рублей. В нынешнем году на приобретение жилья военным было выделено семь миллиардов рублей. Одна из самых крупных выплат жилищной субсидии составила 16,6 миллионов рублей.


Николай Грищенко

25.08.2018
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принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Ка-52
Красуха-4
Леер-3
Ми-28Н
Реликт ДЗ
Сосна
Су-24
Су-25
Су-30
Су-34
Т-72
Т-72Б
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