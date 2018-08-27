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27.08.2018
Российская газета

Названа главная проблема армии США

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Военнослужащий ВС США
Военнослужащий ВС США.
Источник: Depositphotos

Главная проблема для армии США - не Северная Корея, Китай или Россия, а нежелание использовать дипломатию вместо авианосцев и распыление военной силы по всему миру.

- Вашингтону нужны мудрые лидеры, понимающие, что армия - лишь один из многих инструментов, который надо использовать аккуратно и умеренно, - считает подполковник армии США в отставки Дэниел Девис. Его статью опубликовал The National Interest. Дэвис перечисляет военные операции последних лет: в Афганистане, Ираке, Ливии, - давшие результат, противоположный ожидаемому. Регионы, где "наводила порядок" армия США, погрузились в хаос, а исходящая от них угроза мировой безопасности и стабильности многократно возросла.

США все чаще используют угрозу военной силы, чтобы подчинить Иран и Северную Корею. После 2001 года каждая администрация использует (или расширяет) масштабы учений в Европе и Азии, чтобы противодействовать, соответственно, России и Китаю. Америка дорого заплатила за это: по официальным данным Пентагона в боевых действиях с 11 сентября 2001 года погиб 6971 военнослужащий, более 52 тысяч были ранены.

- Соответствует ли это интересам национальной безопасности США? Если в результате снизилась террористическая угроза, отношения с Россией и Китаем стали более стабильными, а вооруженные силы США укрепились - можно сказать, цена того стоила, - пишет Дэвис. - Но вместо этого Америка приобрела нечто противоположное.

Соединенным Штатам необходимо внести изменений в свою стратегию. Во-первых, надо признать, что военная мощь не может решить политических, этнических или религиозных проблем. Во вторых, в Вашингтоне должны понять, что Америка не может решить все проблемы в мире и пытаться тоже не стоит.

- Основная цель правительства - сохранить американцев в безопасности, защитить границы США от нападения и обеспечить возможность процветания нации. Сильная армия является важным компонентом в достижении этих целей, но не единственным. Подлинное глобальное лидерство определяется устойчивым дипломатическим и экономическим взаимодействием, - уверен подполковник Дэвис.


Антон Валагин

26.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Проекты
Авианосец
Военные учения
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