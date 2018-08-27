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27.08.2018
ТАСС

Командующий ВДВ: новое снаряжение "Ратник-3" направят в первую очередь в десантные войска

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Андрей Сердюков
Андрей Сердюков.
Источник: © Михаил Терещенко/ТАСС

Андрей Сердюков уточнил, что предстоит осваивать новую систему

КУБИНКА, 25 августа. /ТАСС/. Комплекты сверхновых средств защиты "Ратник-3", которые сейчас разрабатываются на базе "Ратника", в первую очередь поступят в ВДВ, считает командующий ВДВ Андрей Сердюков.

"В этом году завершено переоснащение ВДВ сверхновыми средствами защиты "Ратник". Эта система защиты развивается, разрабатывается "Ратник-3". Я думаю, что в первую очередь он поступит в ВДВ, будем осваивать новую систему. Уверен, эта система будет лучшей в мире", - сказал Сердюков на информационной площадке форума "Армия-2018".

Он также добавил, что развитие вертолетной техники - одно из важных направлений для ВДВ.

"Одно из важных направлений для ВДВ - развитие вертолетостроения. Это должны быть новые эффективные транспортно-боевые машины, которые позволят десантникам выполнять задачи, в том числе в тылу противника", - уточнил Сердюков.

Как отметил командующий ВДВ, в рамках форума было проведено два круглых стола с представителями этого рода войск и оборонно-промышленного комплекса, учеными, представителями НИИ по вопросам создания техники для десантников.

25.08.2018
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1 комментарий
№1
27.08.2018 09:12
Цитата, q
Одно из важных направлений для ВДВ - развитие вертолетостроения. Это должны быть новые эффективные транспортно-боевые машины, которые позволят десантникам выполнять задачи, в том числе в тылу противника", - уточнил Сердюков.

Несколько ОДШБ давно пора с пехотной техники пересадить на вертолеты чтобы опять стали " высокомобильной крылатой пехотой"
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