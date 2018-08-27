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27.08.2018
ТАСС

Гаубица "Коалиция-СВ" станет прообразом робототехники в Сухопутных войсках России

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Сотрудники снимают тент с 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ"
Сотрудники снимают тент с 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ".
Источник: © РИА Новости, Алексей Мальгавко

Новейшими разработками в области создания таких систем занимаются, в частности, курсанты и слушатели Михайловской артиллерийской академии в Санкт-Петербурге

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Новейшие самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" являются первым шагом к роботизации военной техники Сухопутных войск. Об этом журналистам на форуме "Армия-2018" рассказал в субботу начальник Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

"В межвидовом артиллерийском комплексе "Коалиция-СВ" реализован наш первый шаг к реализации на практике робототехники. В нем безлюдное боевое отделение, процесс заряжания и подготовки к стрельбе полностью исключает действия человека - все происходит автоматически", - сказал он.

Генерал добавил, что новейшими разработками в области создания таких систем занимаются, в том числе, курсанты и слушатели Михайловской артиллерийской академии в Санкт-Петербурге.

Юрий Борисов, занимавший ранее пост заместителя министра обороны РФ, заявлял, что государственные испытания самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ" планируется завершить в 2020 году.

25.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
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