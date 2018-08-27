Минобороны довело до потенциальных участников госзакупок их новые правила на "Армии-2018"

Отмечается также, что форум позволил госзаказчикам ознакомиться с новейшими товарами, представленными на рынке вооружения

КУБИНКА, 25 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ на международном военно-техническом форуме "Армия-2018" через круглые столы и деловые игры разъяснило потенциальным участникам госзакупок их новые правила, сообщил директор департамента госзакупок Георгий Форсов.

"Форум позволил госзаказчикам ознакомиться с новейшими товарами, представленными на рынке вооружения, военной и специальной техники. Мы рассчитываем, что мероприятия привлекли внимание представителей бизнеса, потенциальных участников закупок в рамках гособоронзаказа к закупкам Минобороны", - сказал Форсов на информационной площадке форума.

По его словам, сотрудники департамента провели ряд деловых игр и круглых столов, главная задача которых - в понятной и доступной форме разъяснить участникам последние изменения законодательства, без знания которых невозможно эффективно участвовать в торгах.

"Мы видим, что наши круглые столы с каждым годом привлекают все больше участников, и мы убеждены, что проведенные мероприятия повысят профессиональную компетенцию поставщиков в сфере закупок, что положительно отразится на качестве реализации заданий государственного оборонного заказа", - подчеркнул Форсов.