Войти
27.08.2018
ТАСС

Расчеты С-300 и "Панцирь" отразили авианалет условного противника в Забайкалье

325
0
0
Комплекс ПВО "Панцирь-С"
Комплекс ПВО "Панцирь-С".
Источник: rg.ru

Зенитчики также отработали действия по прикрытию крупной группировки войск и военных объектов

ТАСС, 25 августа. Расчеты зенитно-ракетных систем С-300 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", дислоцированные в Забайкалье, в ходе тактических учений по отражению авианалета условного противника выполнили нормативы по развертыванию комплексов и несению дежурства в заданном районе. Отрабатывались действия по прикрытию крупной группировки войск и военных объектов, сообщили  в пресс-службе Минобороны РФ.

"Зенитчики на комплексах С-300 выполнили задачи по обнаружению, идентификации, выдаче целеуказаний и сопровождению воздушных целей условного противника. Для усложнения задачи была смоделирована ситуация по обнаружению группы воздушных целей на разных эшелонах и совершающих подлет с разных направлений, - отметили в военном ведомстве. - В свою очередь расчеты ЗРПК "Панцирь" взяли под контроль воздушное пространство в районе сосредоточения и выполнили упражнения по обнаружению, сопровождению и уничтожению целей, имитирующих ударные вертолеты и разведывательные дроны условного противника".

Расчеты провели электронные пуски ЗРК С-300 и ЗРПК "Панцирь", успешно поразив все воздушные цели, имитирующие летательные аппараты "противника".

25.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-300
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
08.08.2018
На учениях в Южной Осетии войска ЮВО защитили от боевых БЛА условного противника позиции ЗРС С-300
07.08.2018
Снайперы, "Панцирь" и РЭБ отбили атаку дронов в Южной Осетии
29.06.2018
Выпускники Ярославского училища ПВО освоят системы С-500
22.06.2018
Оборона Севастополя. Какие войска стянули в Крым за последние четыре года
06.06.2018
Ни шагу назад. Как Россия укрепляет оборону западных рубежей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.08 11:22
  • 1
Кардиомонитор из экипировки "Ратник" запустили в открытую продажу
  • 27.08 11:12
  • 7389
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.08 11:06
  • 1
NYT: разведка США перестала получать информацию от тайных осведомителей в Москве
  • 27.08 10:44
  • 8
SSJ 100 залетает все глубже в бюджет
  • 27.08 10:41
  • 17
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 27.08 10:25
  • 2
Российский ПТРК "Корнет" сможет атаковать танки сверху, как американский Javelin
  • 27.08 10:17
  • 2
Российским БЛА "Орион" заинтересовались ближневосточные страны
  • 27.08 10:05
  • 1
Авианесущие загадки: что обещают чиновники
  • 27.08 09:55
  • 4
Россия подписала соглашение о военном сотрудничестве с Бурунди
  • 27.08 09:30
  • 13
ВМФ нужно не менее 18 фрегатов и 36 корветов
  • 27.08 09:27
  • 1
Стирлинг на солнечной тяге
  • 27.08 09:12
  • 1
Командующий ВДВ: новое снаряжение "Ратник-3" направят в первую очередь в десантные войска
  • 27.08 08:46
  • 1
Эффективность ракеты Х-58УШКЭ увеличена в 2,5 раза по сравнению с предыдущим аналогом
  • 27.08 08:06
  • 13
Глава Рособоронэкспорта ожидает "африканский прорыв" на переговорах в рамках форума "Армия-2018"
  • 27.08 07:14
  • 1
Сказка об утонувшем "Буревестнике"