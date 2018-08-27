Расчеты С-300 и "Панцирь" отразили авианалет условного противника в Забайкалье

Зенитчики также отработали действия по прикрытию крупной группировки войск и военных объектов

ТАСС, 25 августа. Расчеты зенитно-ракетных систем С-300 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", дислоцированные в Забайкалье, в ходе тактических учений по отражению авианалета условного противника выполнили нормативы по развертыванию комплексов и несению дежурства в заданном районе. Отрабатывались действия по прикрытию крупной группировки войск и военных объектов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Зенитчики на комплексах С-300 выполнили задачи по обнаружению, идентификации, выдаче целеуказаний и сопровождению воздушных целей условного противника. Для усложнения задачи была смоделирована ситуация по обнаружению группы воздушных целей на разных эшелонах и совершающих подлет с разных направлений, - отметили в военном ведомстве. - В свою очередь расчеты ЗРПК "Панцирь" взяли под контроль воздушное пространство в районе сосредоточения и выполнили упражнения по обнаружению, сопровождению и уничтожению целей, имитирующих ударные вертолеты и разведывательные дроны условного противника".

Расчеты провели электронные пуски ЗРК С-300 и ЗРПК "Панцирь", успешно поразив все воздушные цели, имитирующие летательные аппараты "противника".