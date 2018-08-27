Применение информтехнологий вызвало наибольший интерес экспертов на армейском форуме

В рамках научно-деловой программы было проведено 155 мероприятий, отметил начальник Военно-научного комитета генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Макушев

КУБИНКА (Московская область), 25 августа. /ТАСС/. Круглые столы о развитии информационных технологий и их применении в интересах обороны вызвали наибольший интерес у экспертного сообщества по итогам научно-деловой программы форума "Армия - 2018", сообщили журналистам в субботу в пресс-центре форума по итогам научно-деловой программы.

"Наибольший интерес экспертного сообщества вызвали круглые столы, посвященные развитию информационных технологий и их применению в интересах обороны, обеспечению безопасности в Арктическом регионе, а также расширению сфер применения военных разработок в других сферах экономики", - привели в пресс-центре слова начальника Военно-научного комитета генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Макушева.

Он отметил, что в рамках научно-деловой программы было проведено 155 мероприятий, разделенных по 54 тематическим направлениям. Более 11 тыс. человек приняли участие в круглых столах, брифингах и конференциях. Из них более 100 участников являются представителями девяти иностранных государств. Макушев сообщил, что по видеоконференцсвязи более 90 специалистов из Санкт-Петербурга, Рязани, Белгорода, Курска, Воронежа, Костромы, Казани и Новосибирска смогли принять участие в научно-деловой программе форума.

"Выработанные предложения позволят организовывать эффективное взаимодействие предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса страны, научно-исследовательских организаций и органов военного управления, а также будут способствовать укреплению национальной безопасности страны", - резюмировал генерал-лейтенант.

Как добавили в пресс-центре, лучшими мероприятиями научно-деловой программы форума были признаны круглые столы и конференции, организованные Главным военно-медицинским управлением Минобороны России, департаментом госзакупок, МГУ им. Ломоносова, Военной академией РВСН, Военным учебно-научным центром ВВС, Правовым департаментом, Военной академией Генерального штаба ВС РФ, Военным учебно-научным центром ВМФ и Военным учебно-научным центром СВ.