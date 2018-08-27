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27.08.2018
ТАСС

Российские и китайские летчики получили награды форума "Армия-2018"

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Группа "Стрижи"
Многоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи".
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Главе Центра показа авиационной техники полковнику Андрею Алексееву вручили кубок за активное участие в организации и проведении мероприятий форума

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Летный состав Центра показа авиационной техники в Кубинке и пилотажная группа "Первое августа" ВВС Китая получили награды форума "Армия-2018". Об этом журналистам рассказали в Минобороны РФ.

"Летчики Центра показа авиационной техники им. И. Н. Кожедуба и экипажи пилотажной группы "Первое августа" ВВС Китая получили награды международного военно-технического форума "Армия-2018", - рассказали в российском военном ведомстве.

Начальник Центра показа авиационной техники полковник Андрей Алексеев получил кубок за активное участие в организации и проведении мероприятий форума. Китайским летчикам вручили ценные подарки за участие в демонстрационной программе.

Пилотажные группы "Стрижи" и "Русские витязи", созданные на базе Центра показа, в субботу показали свое мастерство не только в Алабино, но и над "домашним" аэродромом Кубинка, который был открыт для всех желающих. Масштабное авиационное шоу с участием кубинских асов продолжалось более 2,5 часов.

Шоу в Кубинке

Открыли воздушную программу китайские летчики, затем свои одиночные летные программы выполнили экипажи самолетов Су-30СМ, Як-130, Як-152 и вертолета Ка-52.

"Во время одиночного пилотажа на самолете Су-30СМ экипаж показал зрителям сверхманевренные характеристики истребителя, в том числе элементы и фигуры пилотажа на закритических углах атаки, на предельно малых скоростях и с использованием управляемого вектора тяги", - отметили в российском военном ведомстве.

"Русские Витязи" и "Стрижи" завершили программу мероприятия. В воскресенье, в день закрытия форума, его посетителей ждет не менее насыщенная летная программа.

25.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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