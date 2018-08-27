Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума

ТАСС — об основных итогах деловой программы, планах и заявлениях, прозвучавших на международной оборонной выставке в Подмосковье

В подмосковном парке "Патриот" завершилась деловая программа Международного военно-технического форума "Армия-2018". За три дня работы его площадки и экспозиции посетили около 69,5 тыс. представителей оборонно-промышленного комплекса, иностранных делегатов, разработчиков и ученых. Всего, по оценке организаторов, более 189,5 тыс. человек.

Итог: Минобороны РФ заключило с 20 предприятиями оборонно-промышленного комплекса 32 государственных контракта на общую сумму более 130 млрд рублей. По словам заместителя главы военного ведомства Алексея Криворучко, подписание этих документов стало важным этапом в реализации государственной программы вооружений. "Вооруженные силы РФ пополнят более 600 единиц техники, и будет проведен ремонт свыше 1500 единиц вооружения, военной и спецтехники", — отметил он. Также будут пополнены запасы боеприпасов и создан необходимый научно-технический задел для создания перспективных образцов.

Контракты

Минобороны РФ и РСК "МиГ" подписали контракт на поставку шести истребителей МиГ-35УБ (учебно-боевой) и МиГ-35С (серийный) до 2023 года. Не уточнялось, сколько самолетов каждой модели получит военное ведомство. Ранее президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь говорил, что Минобороны получит шесть МиГ-35 "на начальной стадии".

С ПАО "Сухой" подписан контракт на поставку двух истребителей пятого поколения Су-57 к 2020 году. Первый серийный борт летчики получат в следующем году.

Я твердо убежден, что этот самолет станет основой целого семейства самолетов, так же как самолет Су-27 стал основой для создания целого семейства самых современных и востребованных истребителей

Юрий Слюсарь

глава ОАК

Истребителей пятого поколения Су-57. Источник: © Михаил Терещенко/ТАСС

Истребитель Су-57 полностью подтвердил свои характеристики и будет "жить и развиваться" в Вооруженных силах РФ. По словам Алексея Криворучко, военные в ближайшее время планируют получить 15 таких машин. "Самолет будет жить, будет развиваться, и дальнейшие поставки в войска будут обязательно", — отметил он.

Минобороны РФ и КБП им. Шипунова подписали контракт на поставку ВДВ в 2018–2020 годах 190 боевых машин БМД-4М и бронетранспортеров "Ракушка". До 2020-го будет поставлено 132 боевые машины десанта БМД-4М и 58 бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка". Также в 2019–2020 годах КБП отремонтирует 67 боевых машин БМП-3.

С двумя дальневосточными заводами подписаны контракты на строительство шести корветов проекта 22800 "Каракурт" до 2026 года. Согласно первому контракту, два корабля до 2023 года для российского военного ведомства построит "Восточная верфь" во Владивостоке. Еще четыре единицы передаст флоту Амурский судостроительный завод.

"Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) до 2020-го отремонтирует 230 машин пехоты БМП-2 и поставит военным бронированные машины разминирования и специальные пожарные машины, а также огнеметную систему "Солнцепек".

Подписан контракт на поставку 132 танков Т-14 и БМП Т-15 на платформе "Армата". Первые девять "Армат" поступят в войска в этом году. Предполагается, что все поставки будут завершены до 2021 года.

Боевой танк Т-14 "Армата". Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Гиперзвуковой дальний беспилотник "Анчар-РВ" будет разработан в России, соответствующий контракт заключили Минобороны и Московский институт теплотехники. Сроки завершения работ не уточняются, стоимость контракта составляет 1,374 млрд рублей.

Также заключены контракты на поставку 30 армейских автомобилей многоцелевого назначения "Торнадо" и 59 защищенных автомобилей "Тайфун". Армейские автомобили многоцелевого назначения "Торнадо 6х6" с бронированной кабиной автозавод "Урал" поставит в 2018–2019 годах, 59 защищенных автомобилей 4х4 семейства "Тайфун" "Ремдизель" поставит до 2020-го. Этот же завод поставит военным 20 автомобилей КамАЗ-63968 в 2018–2020 годах.

Также на форуме стало известно, что Минобороны РФ в ближайшее время подпишет первый контракт на вертолеты Ми-26Т2В. Машина впервые демонстрировалась на выставке в этом году, а 19 августа совершила первый полет. Ранее замгенерального директора по продажам военной техники холдинга "Вертолеты России" Владислав Савельев сообщил, что компания рассчитывает на заключение в 2019 году контракта на производство первой партии Ми-26Т2В.

Иностранные заказчики

Главными успехами форума также стали контракты с иностранными заказчиками. Рособоронэкспорт подписал 15 контрактов на более чем 20,3 млрд рублей. "Речь идет о современной сухопутной военной технике, беспилотных летательных аппаратах, средствах радиоэлектронной борьбы, оружии ближнего боя и многом другом. Портфель компании пополнился твердыми заказами стран Азии и Африки, а также стран — членов Содружества Независимых Государств", — сказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Также на "Армии-2018" были подписаны соглашения между Минобороны РФ и несколькими странами о военно-техническом сотрудничестве (ВТС). В их числе — Камбоджа, Сьерра-Леоне, Буркина-Фасо, Бурунди. Также на полях форума обсуждались перспективы и дальнейшее развитие ВТС с Филиппинами, Монголией, Ираном, Саудовской Аравией, Кот-д'Ивуаром, Грецией, Анголой и Мьянмой.

Главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Источник: © Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В эфире телеканала "Россия 24" глава Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил, что, несмотря на "некомфортное состояние" из-за санкций, компания не срывает экспортные контракты на поставку оружия и военной техники.

В этом году мы уже поставили продукцию более чем на $7 млрд. У нас есть полная уверенность в том, что план экспортных поставок, который есть у нас, мы исполним

Александр Михеев

глава Рособоронэкспорта

На сегодняшний день портфель заказов экспортера насчитывает около $45 млрд, только в этом году были подписаны контракты на сумму около $8 млрд.

Фрегаты для Индии

Стало известно, что два корпуса фрегатов проекта 11356, строившихся для ВМФ России, будут достроены для Военно-морских сил Индии, решение по третьему корпусу пока не принято. Ранее сообщалось, что для реализации контракта будут использованы корпуса, которые предполагалось достроить для Черноморского флота, однако позднее заместитель главкома ВМФ России Виктор Бурсук заявлял, что фрегаты достроят для российских моряков.

Ка-52К для Египта

Рособоронэкспорт приступит к переговорам по ударным вертолетам Ка-52К для Египта после завершения консультаций по поставке оборудования для вертолетоносцев "Мистраль". Об этом сообщил гендиректор Александр Михеев. "Как только будут завершены технические консультации, связанные с дооборудованием корабля, мы приступим к контрактным переговорам по вертолетам Ка-52К", — сказал он.

Перспективы ракеты "БраМос"

Стало известно, что российско-индийское совместное предприятие "БраМос" ведет разработку гиперзвуковой версии одноименной крылатой ракеты. "Испытания гиперзвуковой ракеты "БраМос" могут начаться как минимум через пять лет", — сказал генеральный менеджер предприятия Правин Патхак. Участниками этих работ являются МАИ, НПО машиносторения, а также ряд индийских институтов. Ведется разработка разных вариантов перспективных ракет.

Противокорабельная сверхзвуковая ракета "БраМос". Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

В начале следующего года может быть подписан контракт на поставку в одну из стран Азии ракет "БраМос". Речь идет о партии в несколько десятков единиц. Предлагаемая на экспорт ракета имеет дальность полета до 300 км и скорость, в 2,8 раза превышающую скорость звука.

Самоходки "Спрут-СДМ1" для Индонезии

Индонезия в ближайшее время закажет у России самоходные противотанковые пушки "Спрут-СДМ1", сообщил исполнительный директор Курганмашзавода, разработавшего и выпускающего машину, Петр Тюков. "Спрут" может быть и десантируемым, и плавающим, у него очень хорошая вооруженная составляющая. Наш броневичок очень удачный получился, на который с индонезийцами уже в ближайшее время Рособоронэкспорт заключит контракт", — сказал он. Ранее сообщалось об интересе, который проявили к "Спрут-СДМ1" ряд стран Юго-Восточной Азии.

"Орион-Э" на Ближний Восток

Еженедельник Defense News сообщил, что российская группа "Кронштадт" объявила о планах поставок комплексов воздушной разведки "Орион-Э" на Ближний Восток. Издание приводит мнение эксперта Сэмюэла Бендетта о том, что наиболее вероятными заказчиками этих беспилотников являются Сирия и Египет.

Беспилотный комплекс "Орион-Э". Источник: © Артур Шайхутдинов/ТАСС

С-400 для Индии

Основные параметры контракта на поставку Индии зенитной ракетной системы С-400 определены, его планируется подписать до конца 2018 года. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. "Мы готовы полностью к подписанию этого контракта. Основа его заложена, практически все параметры согласованы", — сказал он.

2 июля совет по оборонным закупкам Индии окончательно одобрил соглашение о приобретении российских систем С-400, несмотря на недовольство Вашингтона.

Интерес Китая к Т-90М

Китайские производители военной техники заинтересовались новейшими образцами российской бронетехники, в частности танком Т-90М. Об этом сообщили в пресс-центре форума со ссылкой на представителя китайской промышленной корпорации Norinco Кэюй Чжана.

Танк Т-90М. Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

"Сопка-2" для Белоруссии

Минобороны Белоруссии и концерн ВКО "Алмаз-Антей" на полях форума заключили контракт на поставку трассового радиолокационного комплекса "Сопка-2" в стационарном варианте. В пресс-службе концерна отметили, что "по линии военно-технического сотрудничества "Сопка-2" будет поставляться за рубеж впервые". Основная задача комплекса — получение, обобщение и анализ информации о воздушной обстановке.

"КамАЗы" для Сьерра-Леоне

Сьерра-Леоне планирует заключить договоры на закупку военной техники для национальных вооруженных сил, в первую очередь для тыловых подразделений. Об этом сообщил заместитель министра обороны республики Симеон Шериф. "Больше всего делегацию республики впечатлили автомобили "КамАЗ" и их применение в боевых условиях, которое она наблюдала на динамическом показе", — отметил он.

Подлодки для Филиппин

Россия и Филиппины ведут переговоры о сотрудничестве, в том числе о поставке неатомных подлодок проекта 636. Эти лодки считаются самыми малошумными из неатомных российских субмарин. За уникальную малошумность они получили неофициальное название "Черная дыра". Вооружены крылатыми ракетами "Калибр". В составе ВМФ РФ шесть таких лодок.

Перевооружение

В ходе работы форума "Армия-2018" стали известны новые подробности о создании перспективных образцов вооружения для российской армии, а также сроки их поставки и другие детали, касающиеся увеличения боевой мощи и тактико-технических характеристик.

Новый танк со 152-мм пушкой

"Уралвагонзавод" готов создать новый тяжелый танк на платформе "Армата" со 152-мм пушкой, ожидается решение Минобороны, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия. Сейчас в Сухопутных войсках проходят испытания танки Т-14 "Армата" с орудиями калибра 125 мм. Пока в армию планируется поставить 100 таких машин.

Новое оружие для Ми-28НМ

Петербургское АО "Заслон" по заказу Минобороны испытывает новый модульный трансформируемый блок неуправляемых ракет для модернизированного вертолета Ми-28НМ. Для нового блока также разрабатывается ракета с управляемым подрывом, рассказал ТАСС главный специалист московского подразделения "Заслона" Игорь Калинкин.

Боевой вертолет Ми-28НЭ. Источник: © Михаил Терещенко/ТАСС

"Задача была создать блоки кассет, адаптируемые под различные задачи. Можно оставить кассеты под 10, 15, 25 ракет, снимаются и устанавливаются они легко. Также можно комплектовать разные блоки разными типами ракет", — сказал Калинкин.

"Бореи" и "Ясени" к 2024 году

Оборонная верфь "Севмаш" передаст ВМФ России 13 находящихся в производстве стратегических атомных подводных лодок "Борей-А" и многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М" в 2023–2024 годах.

Глава предприятия Михаил Будниченко отметил, что по сравнению с головными атомными подводными лодками класса "Борей" и "Ясень" подлодки усовершенствованных проектов "существенно эффективнее". "У них новое электронное вооружение, новые механизмы, они лучше слышат и видят, а сами — менее шумные и более малозаметные", — сказал он.

Новый "Панцирь"

Серийное производство новейших зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-СМ" начнется в 2019 году, сообщили ТАСС в пресс-службе компании-разработчика "Высокоточные комплексы". Первые опытные образцы уже изготовлены, и проводятся их испытания.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

"Панцирь-СМ" создается для армии РФ на замену стоящих на вооружении комплексов "Панцирь-С1". В версии "СМ" комплекс должен получить новую высокоскоростную ракету с увеличенной в два раза дальностью — до 40 км.

Поставка танков Т-90М

В кулуарах форума стало известно, что первые несколько десятков модернизированных танков Т-90М поступят в войска в 2019 году.

Контракт на поставку в войска глубоко модернизированных машин был подписан на форуме "Армия-2017". Т-90М получил новое бортовое оборудование и двигатель, последнюю версию динамической защиты "Реликт".

На УВЗ также сообщили, что Т-90М по итогам учений "Запад-2017" значительно превзошел по боевой эффективности Т-90А. "Участие Т-90М в учениях полностью подтвердило заданные МО РФ тактико-технические характеристики машины", — сказали в пресс-службе предприятия.

"Армата" в Арктику

Новейший танк Т-14 "Армата" испытают в различных климатических условиях, в том числе проверят работу электроники в арктических условиях, сообщил замглавкома Сухопутных войск по вооружению генерал-лейтенант Виктор Лизвинский. "Это в обязательном порядке будет и север, Арктика, может быть, придется отправлять в горы, может, в пустынно-песчаную местность", — сказал он.

Испытания нового Ми-26

Министерство обороны и холдинг "Вертолеты России" приступят к испытаниям модернизированного вертолета Ми-26 в конце 2018 года.

Вертолет Ми-26Т2В. Источник: © Пресс-служба холдинга "Вертолеты России"

Мимикрирующие материалы для техники

"Уралвагонзавод" планирует использовать на своей бронетехнике мимикрирующие материалы, снижающие ее заметность в видимом диапазоне. "Сейчас широко применяются покрытия и материалы, снижающие радиолокационную, тепловую и оптическую заметность. Управление сигнатурами, о котором идет речь, одно из перспективных направлений обеспечения скрытности военной техники", — сказали в пресс-службе УВЗ.

Корпорация "Ростех" представила на форуме прототип электроуправляемого материала, который способен менять цвет и рисунок в зависимости от окружающей среды. Покрытие нанесено на прототип шлема экипировки солдата будущего.

Облик перспективного транспортника

Облик тяжелого транспортного самолета на смену Ан-124 "Руслан" и Ил-76 планируется определить в ближайшие два года. Ранее сообщалось, что работы над новым транспортным самолетом начнутся в 2018 году. Они внесены в госпрограмму вооружения до 2027 года.

Модернизация "Искандеров"

Имеющиеся в российской армии оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" будут модернизированы, как ожидается, на это потребуется несколько лет. По словам генконструктора Конструкторского бюро машиностроения Валерия Кашина, работы по модернизации комплексов уже ведутся, они направлены на "повышение боевой эффективности". Детали работ неизвестны.

Ракетный комплекс "Искандер-М". Источник: © Михаил Терещенко/ТАСС

Новая система для десантирования грузов

Холдинг "Технодинамика" начал летные испытания новой парашютно-грузовой системы ПГС-1500, позволяющей десантировать грузы массой от 0,5 до 1,5 т с военно-транспортных самолетов семейства Ил-76. По словам гендиректора холдинга Игоря Насенкова, серийные поставки начнутся с 2019 года.

Новые образцы вооружения

Филиал тульского Конструкторского бюро приборостроения разрабатывает 22 новые модели стрелкового оружия и боеприпасов для российских военных, опытная эксплуатация ряда образцов в войсках начнется уже в 2018–2019 годах. Речь идет о пистолетах, автоматах, пулеметах, гранатометах и гранатах, снайперских винтовках.

Новые двигатели для Ту-95МС

В пресс-службе госкорпорации "Ростех" сообщили, что новая модификация двигателя НК-12 для российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС позволит увеличить дальность и нагрузку этих самолетов, а также почти вдвое снизить уровень вибрации от моторов. В настоящее время самолет Ту-95МС с НК-12МПМ проходит государственные испытания Минобороны РФ.

Управляемые снаряды для "Деривации-ПВО"

Стало известно, что в России проходят испытания управляемых снарядов для новейшей самоходной зенитной артиллерийской установки "Деривация-ПВО". По словам гендиректора ЦНИИ "Буревестник" (в составе УВЗ) Григория Закаменных, речь идет об управлении временем подрыва снаряда на всей траектории полета. "Снаряд летит по баллистической траектории, она не корректируется, но время взрыва можно задать", — пояснил он. "Деривация-ПВО" с орудием 57 мм демонстрировалась на форуме впервые.

Самоходная зенитная установка "Деривация-ПВО". Источник: © Информационно-аналитический отдел ТАСС

Универсальный десантный корабль

Предприятия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) предлагают проект универсального десантного корабля, который будет сочетать в себе множество функций. Об этом на форуме журналистам заявил глава ОСК Алексей Рахманов.

"Он может забирать гуманитарные конвои, он может стать плавучим госпиталем, он может стать точкой эвакуации наших специалистов, работающих в нефтедобывающей отрасли. Что-то будет, но о сроках сложно говорить, этот вопрос зависит исключительно от военных", — сказал он.

Гранаты с управляемым воздушным подрывом

Предприятия госкорпорации "Ростех" ведут исследования по созданию для гранатометов гранат с управляемым воздушным подрывом в диапазоне калибров от 30 мм и выше. Минобороны заинтересовано в данных разработках. Завершение работ планируется в течение ближайших пяти лет.

Испытания "Катрана"

Новейший беспилотник вертолетного типа "Катран", впервые продемонстрированный 9 мая на параде Победы, до конца года приступит к летным испытаниям. Завершить их планируется в 2019 году, сообщили в пресс-службе "Вертолетов России". Беспилотный вертолет также может получить несколько комплексов вооружения.

Беспилотник вертолетного типа "Катран". Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

У Х-58УШКЭ возросла эффективность

Боевая эффективность новой противорадиолокационной ракеты Х-58УШКЭ увеличена в 2,5 раза по сравнению с предыдущей версией — Х-58Э. "Габариты и размеры новой ракеты уменьшены, что помогло обеспечить ее внутрифюзеляжное размещение. Реализован цифровой обмен информацией со всеми современными типами носителей. В ракете реализована одна широкополосная головка самонаведения вместо пяти, которая обеспечивает работу во всем диапазоне частот целей", — рассказали в корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

"Корнет" атакует сверху

Российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет" получил возможность атаковать бронетехнику сверху, как американский комплекс FGM-148 Javelin. Об этом сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы". "ПТРК "Корнет" уже сейчас при его умелом использовании — при стрельбе с превышением — позволяет атаковать цель в верхнюю полусферу", — сказали в холдинге.

Многоцелевой ракетный комплекс "Корнет-ЭМ" (слева). Источник: © Михаил Терещенко/ТАСС

Одной из характерных особенностей американского комплекса Javelin является траектория полета ракеты: боеприпас делает "горку" и наносит удар по бронетехнике сверху — туда, где у танков и других бронемашин в крышах башен и корпусов самая тонкая броня.

Снаряд, ослепляющий оптику

Стало известно, что в России разработаны боеприпасы, поражающие любую оптику противника в определенном радиусе. По словам управляющего директора НПО "Прибор" (входит в концерн "Техмаш") Юрия Набокова, предприятие ждет решения Минобороны по данным боеприпасам. Если ведомство сочтет, что такие боеприпасы нужны, тогда работы будут продолжены в полном масштабе, добавил он.

Первый полет "Охотника"

Стало известно, что тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник", который в части искусственного интеллекта станет прототипом истребителя шестого поколения, впервые поднимется в воздух в сентябре 2018 года. Полные взлет, полет и посадка аппарата должны состояться в 2019 году. На сегодняшний день с "Охотником" ведутся различные электронные испытания.

"Гефест" для Ту-142

Начальник морской авиации ВМФ РФ Игорь Кожин сообщил, что планируется модернизировать противолодочные самолеты Ту-142, в том числе с помощью использованной в Сирии системы СВП-24 "Гефест" — то, что "мы использовали везде, в ближайших наших конфликтах". Кожин отметил, что на сегодняшний день этот самолет "становится многоцелевой машиной". СВП-24 применяли в Сирии дальние бомбардировщики Ту-22М3 и бомбардировщики Су-24М.

Закупки Ил-114

Минобороны РФ до конца года решит, будет ли оно закупать турбовинтовой самолет Ил-114. "Машина эта тоже востребована, она нужна Вооруженным силам. Я думаю, в течение буквально трех-четырех месяцев мы на эти вопросы ответим, сейчас идет обсуждение, есть ряд вопросов технических, требующих решения, но сейчас эта работа организована", — сказал Алексей Криворучко.

Ил-114. Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Игорь Кожин заявил, что военные планируют использовать Ил-114, в частности, как патрульный самолет ближней морской зоны.

"Адмирал Нахимов" к 2022 году

Генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко сообщил, что проходящий сейчас капитальный ремонт с модернизацией тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" ВМФ РФ получит в 2022 году.

Модернизация Ми-14ПЛ для ВМФ

Холдинг "Вертолеты России" готов приступить к модернизации вертолетов-амфибий Ми-14ПЛ для ВМФ России. В компании отметили, что "окончательное решение о том, в какой конфигурации и в каком объеме эти работы будут проводиться, остается за российским военным ведомством и пока еще не принято". Сейчас вопросы модернизации прорабатываются с Минобороны России.

Противолодочный вертолет Ми-14ПЛ был создан в 1960-х годах на базе Ми-8. Всего, по данным открытых источников, было построено 273 единицы.

"Сосна" для армии

Новейший зенитный ракетный комплекс "Сосна", впервые показанный на форуме в этом году, будет поставлен в войска в ближайшее время. По словам главного конструктора "Сосны" Владимира Уклеева, комплекс имеет пассивную систему прицеливания, что обеспечивает его скрытность. Новая ракета комплекса имеет массу боевой части 7,2 кг и дальность поражения до 10 км, может применяться по наземным целям.

Зенитный ракетный комплекс "Сосна". Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

Проектирование ПАК ДА

Этап эскизно-технического проектирования перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) завершен, сообщил в интервью телеканалу "Звезда" глава ОАК Юрий Слюсарь.

Планируется, что этот многофункциональный самолет заменит Ту-22М3, Ту-95МС, а позже и Ту-160. Начало поставок ПАК ДА на вооружение запланировано на 2025–2030 годы после проведения испытаний.

Самолет вертикального взлета

Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что по поручению президента в России разрабатывается прототип совершенно нового самолета вертикального взлета. "Безусловно, это будущее для всех авианесущих кораблей, необходим будет новый парк летательных аппаратов — именно для этого используются различные технологии, которые позволяют обеспечить укороченный взлет-посадку либо просто вертикальный взлет", — сказал он.

По его словам, "концептуально такие работы уже ведутся в Министерстве обороны с прошлого года". "Сроки определяются технологическим циклом создания, как правило, это семь-десять лет, если выходить в серию", — отметил вице-премьер.

Начальник управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников на форуме заявил, что флот уже запустил работы по созданию ядерной энергетической установки для авианосца нового поколения и работает над созданием проекта такого корабля.

Также работу над этой тематикой ведут научно-исследовательские институты ВМФ. "Сегодня запущен двигатель (запущены исследования по его созданию — прим. ТАСС), и мы сегодня работаем именно по данной тематике. И в ближайшее время какая-то концепция будет утверждена. Да, это дорого, но этот корабль должен иметь место", — подчеркнул он. Представитель ВМФ отметил, что такой авианесущий корабль нового поколения "должен быть современным, выполнять свои соответствующие задачи". "В ближайшее время такое решение будет принято", — резюмировал адмирал.

Сейчас в боевом составе ВМФ РФ находится единственный неатомный средний авианосец "Адмирал Кузнецов" (по отечественной классификации — тяжелый авианесущий крейсер).

Истребители Су-33 на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Источник: © Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС

На форуме стало также известно, что холдинг "Технодинамика" приступил к разработке модернизированных гидроустановок для "Адмирала Кузнецова". Их использование даст возможность всем типам самолетов палубной авиации базироваться на борту авианосца. Таким образом, на авианосце смогут базироваться все типы самолетов палубной авиации.

Космос

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе форума "Армия-2018" посетил стенды предприятий госкорпорации. В частности, после его общения с представителями холдинга "Российские космические системы" (РКС) стало известно, что Роскосмос сформирует отдельный Центр управления полетами (ЦУП) для программ по освоению Луны, что будет сделано в том числе на основе решений ГЛОНАСС.

Российская лунная программа на первом этапе предполагает изучение естественного спутника Земли с помощью автоматических миссий. Программа начнется с запуска в 2021 году автоматической станции "Луна-25", позже к Луне должны отправиться аппараты "Луна-26", "Луна-27" и в 2025 году — "Луна-28", которая должна будет доставить на Землю лунный грунт.

Стенд Роскосмоса на выставке IV Международного военно-технического форума "Армия-2018". Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Кроме того, рассматривается возможность участия России в проекте НАСА по созданию обитаемой окололунной станции Deep Space Gateway.

Также на форуме было подписано российско-казахстанское соглашение о создании ракетного комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур, над этим проектом стороны работают с 2004 года. Ожидается, что этот ракетный комплекс будет использоваться для запусков перспективного российского носителя "Союз-5".

Глава Роскосмоса рассказал и о перспективах эксплуатации на Байконуре ракет-носителей тяжелого класса "Протон-М". По его словам, производство этих ракет завершится в 2020–2021 годах, а эксплуатация — в 2025 году. Он уточнил, что у России сейчас контракты на 20 "Протонов" до 2025 года, 17 подтверждены, три — в работе. Глава Центра им. М.В. Хруничева (предприятие — изготовитель ракет "Протон" и "Ангара") Алексей Варочко доложил Рогозину, что предприятие уже изготовило восемь ракет "Протон", они находятся на хранении в центре. Он также отметил, что развитие проекта по созданию ракеты-носителя среднего класса "Протон Лайт" нецелесообразно.

На форуме также обсуждались перспективы строительства второй очереди для ракет-носителей "Ангара" на космодроме Восточный (Амурская область). Гендиректор Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков доложил Рогозину, что в августе предприятие начинает поставку первого оборудования для строительства второй очереди космодрома Восточный. Глава Роскосмоса отметил, что строительство стартового стола для ракеты "Ангара" необходимо начинать скорее.

Гендиректор НПО "Энергомаш" (предприятие — изготовитель ракетных двигателей) Игорь Арбузов сообщил ТАСС в ходе форума, что стендовый вариант метанового ракетного двигателя должен быть готов в 2020 году, тогда же пройдут первые испытания.

Также он рассказал про поставки двигателей РД-180 в США. По его словам, опцион на поставку ракетных двигателей в США в 2021 году должен быть реализован до конца года. Ранее сообщалось, что предприятие заключило контракт на поставку шести двигателей РД-180 в США в 2020 году. Кроме того, Арбузов сообщил, что в 2019 году предприятие поставит два двигателя РД-191 для российской ракеты-носителя "Ангара".

Предприятия ракетно-космической отрасли также представили свои материалы к форуму. В частности, Центр им. М.В. Хруничева сообщил, что ведет работы по созданию ракеты-носителя "Рокот-2" с новой системой управления, которая заменит украинскую, установленную на нынешних ракетах серии "Рокот". А Ракетно-космическая корпорация "Энергия" сообщила, что ведет работы по выбору облика будущей посещаемой международной окололунной станции.

Подготовили Роман Азанов, Дмитрий Решетников, Алексей Песляк