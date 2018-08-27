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27.08.2018
РИА Новости

Рособоронэкспорт на "Армии" подписал контрактов на 20,3 миллиарда рублей

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Логотип ОАО Рособоронэкспорт. Архивное фото
Логотип ОАО Рособоронэкспорт. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

КУБИНКА, 24 авг - РИА Новости. Рособоронэкспорт в ходе международного военно-технического форума "Армия-2018" подписал 15 контрактов на сумму свыше 20,3 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе компании.

"Сумма подписанных Рособоронэкспортом на полях "Армии" экспортных контрактов превысила 20,3 миллиарда рублей. Речь идет о современной сухопутной военной технике, беспилотных летательных аппаратах, средствах радиоэлектронной борьбы, оружии ближнего боя и многом другом. Портфель компании пополнился твердыми заказами стран Азии и Африки, а также стран - членов Содружества Независимых Государств", - сказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев, слова которого привели в пресс-службе.

Гендиректор компании также отметил, что многие в мире, в том числе в Европе откровенно возмущены действиями США, которые пытаются мешать другим странам развивать ВТС с Россией. "Рособоронэкспорт ведет диалог с зарубежными заказчиками на уровне органов государственной власти, а экспортные сделки получают одобрение или президентами, или на высоком правительственном уровне, в формате G2G. То есть санкции имеют эффект бумеранга: партнеры обоснованно расценивают их как вмешательство во внутренние дела государства. В результате мы вместе последовательно уходим от доллара во взаиморасчетах в пользу национальных валют, тем более что в Рособоронэкспорте накоплен колоссальный опыт успешного сотрудничества в самых разных внешнеэкономических обстоятельствах", - подчеркнул Михеев.

Кроме того, рассказали в компании, в рамках форума было подписано несколько соглашений о взаимодействии Рособоронэкспорта с российскими субъектами военно-технического сотрудничества.

"Несмотря на продолжающуюся антироссийскую пропаганду, Рособоронэкспорт провел серию успешных переговоров с посетившими форум "Армия" делегациями из ряда стран Европы", - отметили в компании.

25.08.2018
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Страны
Россия
США
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РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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АРМИ-20XX
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2 комментария
№1
27.08.2018 03:32
Цитата, q
Рособоронэкспорт в ходе международного военно-технического форума "Армия-2018" подписал 15 контрактов на сумму свыше 20,3 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Несколько дней назад писали про африканский прорыв, про ожидаемые контракты на 60 млрд, а по факту получилось всего на 20 млрд  т.е. в два раза меньше чем в прошлом году....
Я не зря предупреждал, не говори "Гоп" пока контракт не подписан....
0
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№2
27.08.2018 04:00
Вот лично столкнулся с Индонезией по велику для внука. Стоимость ихней задней втулки три-шесть скоростной без всяких трещеток и колесиков(планетарной и у нас её не делают)  как наш велик складной взрослый. Такая мелкая планетарочка в тех же габаритах, красота и мы покупаем, не поверите на 1 мрлд.долл в год все наши сборочные велопсевдозаводы. Инды сумели прикончить наши 5 производств советских великов и сегодня только одни рамы.
Пущай платят за Су-35 веловтулками и локализуют у нас вместо пальмового масла.
И так в каждой стране, что радостно ходят на Армия-2018.
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