Рособоронэкспорт на "Армии" подписал контрактов на 20,3 миллиарда рублей
КУБИНКА, 24 авг - РИА Новости. Рособоронэкспорт в ходе международного военно-технического форума "Армия-2018" подписал 15 контрактов на сумму свыше 20,3 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе компании.
"Сумма подписанных Рособоронэкспортом на полях "Армии" экспортных контрактов превысила 20,3 миллиарда рублей. Речь идет о современной сухопутной военной технике, беспилотных летательных аппаратах, средствах радиоэлектронной борьбы, оружии ближнего боя и многом другом. Портфель компании пополнился твердыми заказами стран Азии и Африки, а также стран - членов Содружества Независимых Государств", - сказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев, слова которого привели в пресс-службе.
Гендиректор компании также отметил, что многие в мире, в том числе в Европе откровенно возмущены действиями США, которые пытаются мешать другим странам развивать ВТС с Россией. "Рособоронэкспорт ведет диалог с зарубежными заказчиками на уровне органов государственной власти, а экспортные сделки получают одобрение или президентами, или на высоком правительственном уровне, в формате G2G. То есть санкции имеют эффект бумеранга: партнеры обоснованно расценивают их как вмешательство во внутренние дела государства. В результате мы вместе последовательно уходим от доллара во взаиморасчетах в пользу национальных валют, тем более что в Рособоронэкспорте накоплен колоссальный опыт успешного сотрудничества в самых разных внешнеэкономических обстоятельствах", - подчеркнул Михеев.
Кроме того, рассказали в компании, в рамках форума было подписано несколько соглашений о взаимодействии Рособоронэкспорта с российскими субъектами военно-технического сотрудничества.
"Несмотря на продолжающуюся антироссийскую пропаганду, Рособоронэкспорт провел серию успешных переговоров с посетившими форум "Армия" делегациями из ряда стран Европы", - отметили в компании.
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Рособоронэкспорт в ходе международного военно-технического форума "Армия-2018" подписал 15 контрактов на сумму свыше 20,3 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе компании.
Несколько дней назад писали про африканский прорыв, про ожидаемые контракты на 60 млрд, а по факту получилось всего на 20 млрд т.е. в два раза меньше чем в прошлом году....
Я не зря предупреждал, не говори "Гоп" пока контракт не подписан....
Пущай платят за Су-35 веловтулками и локализуют у нас вместо пальмового масла.
И так в каждой стране, что радостно ходят на Армия-2018.