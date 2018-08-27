На "Армии-2018" китайские летчики впервые выступили с воздушной программой

КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Воздушная программа Международного форума "Армия-2018" прошла на подмосковном аэродроме Кубинка, впервые в ней приняли участие летчики ВВС Китая, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Впервые на форуме "Армия" свою летную программу продемонстрировали экипажи пилотажной группы "Первое августа" ВВС Китая на истребителях J-10", - сообщили в российском военном ведомстве.

Летчики выполнили группой пилотаж в составе шести самолетов, парный и одиночный пилотаж. Выполнение фигур сопровождалось дымами различных цветов, что добавило зрелищности воздушному показу, отметили в Минобороны.

Помимо этого, свои программы выполнили экипажи самолетов Як-130, Як-152, вертолета Ми-28Н, а также авиационная группа высшего пилотажа "Беркуты".

На аэродроме Кубинка на статической экспозиции для зрителей представлены самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил, морской авиации ВМФ, а также ретротехника аэроклуба ВВС и современная техника предприятий авиационной промышленности.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа.