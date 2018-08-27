Бурунди хочет купить у России ЗРПК "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 и корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс Панцирь-МЕ на выставке Армия России – завтра.
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко
КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Бурунди интересуется покупкой российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", сообщил журналистам министр обороны страны Эммануэль Нтахомвукье.
"Мне очень интересно то, что я увидел. Об этом комплексе мне очень много рассказывали. Он очень мощный… Моя страна заинтересована в его покупке", - сказал Нтахомвукье "на полях" международного форума "Армия-2018".
Ранее Россия и Бурунди подписали соглашение о военном сотрудничестве, которое позволит двум странам совершенствовать практику миротворческой деятельности.
25.08.2018
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Права на данный материал
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