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27.08.2018
РИА Новости

Бурунди хочет купить у России ЗРПК "Панцирь-С1"

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 и корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс Панцирь-МЕ на выставке Армия России – завтра
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 и корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс Панцирь-МЕ на выставке Армия России – завтра.
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко

КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Бурунди интересуется покупкой российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", сообщил журналистам министр обороны страны Эммануэль Нтахомвукье.

"Мне очень интересно то, что я увидел. Об этом комплексе мне очень много рассказывали. Он очень мощный… Моя страна заинтересована в его покупке", - сказал Нтахомвукье "на полях" международного форума "Армия-2018".

Ранее Россия и Бурунди подписали соглашение о военном сотрудничестве, которое позволит двум странам совершенствовать практику миротворческой деятельности.

25.08.2018
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Страны
Бурунди
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
АРМИ-20XX
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