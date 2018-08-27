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27.08.2018
РИА Новости

Почти полмиллиона человек посетили форум "Армия-2018"

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IV Международный военно-технический форум Армия-2018
IV Международный военно-технический форум Армия-2018.
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

КУБИНКА (Московская область) 24 авг - РИА Новости. Почти полмиллиона человек посетили форум "Армия-2018" в Подмосковье за четыре дня его работы, сообщили в пресс-службе форума.

"С начала форума в нем приняло участие 463 тысячи специалистов и гостей", - сообщили в пресс-центре.

По его информации, в пятницу форум посетили 273,5 тысячи человек, из них 116 тысяч - конгрессно-выставочный центр.

"24 августа в ходе опроса гостей форума социологи попросили посетителей разъяснить свое понимание истинного патриотизма. Полученные данные свидетельствуют, что более половины (55%) опрошенных под патриотизмом понимают готовность пожертвовать своей жизнью на благо Отечества. Еще для людей - это работа с полной самоотдачей по своей специальности (37%), укрепление семьи и воспитание детей (35%)", - добавили в пресс-центре.

Там уточнили, что только 24 августа, в первый день открытой работы форума, около 1,2 тысячи человек посетили пункт отбора на военную службу по контракту в парке "Патриот" и мобильный пункт на аэродроме Кубинка, а 20 человек подали заявление и стали кандидатами, поступающими на военную службу.

25.08.2018
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