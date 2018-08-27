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27.08.2018
РИА Новости

Мотострелки ВВО провели учебные стрельбы системами "Град"

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Реактивная система залпового огня Град. Архивное фото
Реактивная система залпового огня Град. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак

ХАБАРОВСК, 25 авг - РИА Новости. Мотострелки на полигоне под Хабаровском в рамках проверки боеготовности войск провели учебные стрельбы системами "Град" и установками "Гвоздика" в ночных условиях, сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"В ходе учения на полигоне под Хабаровском мотострелки отработали задачи по оборудованию ложных позиций, ведению маневренной обороны, вводу в бой резервных подразделений и другие вводные, выполнили упражнения контрольных стрельб в ночных условиях из вооружения танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, реактивных систем залпового огня "Град", самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", зенитных самоходных установок "Шилка", стрелкового вооружения", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в учениях задействованы около 3 тысяч военнослужащих и более 500 единиц вооружения и военной техники.

25.08.2018
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