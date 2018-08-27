На форуме "Армия-2018" впервые представили полевые химические лаборатории

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Полевые химические лаборатории впервые представлены в экспозиции военной техники на форуме "Армия", который открылся в субботу на полигоне "Свердловский" под Екатеринбургом, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Это полевая химическая лаборатория, в состав которой входят два модуля. Один предназначен для проведения экспресс-анализа проб из зон заражения на определение наличия опасных инфекций. Вторая - для работы с токсическими, химическими и радиоактивными веществами. Комплект этих лабораторий сейчас выполняют задачи в Сирийской Арабской Республике. На форуме в Екатеринбурге они представлены впервые", - цитирует пресс-служба слова начальника войск радиоционной, химической и биологической защиты ЦВО Валерия Васильева.

Отмечается, что лаборатория поступила на вооружение округа в этом году.

Открытие международного военно-технического форума "Армия-2018" на полигоне "Свердловский" в Екатеринбурге состоялось 25 августа. Бесплатные автобусы доставят посетителей до полигона и обратно. Отправляться транспорт будет каждый час от штаба округа и торговых центров "Академический" и "Дирижабль". ЦВО представит на форуме около 200 единиц военной техники, в том числе комплекс "Силок" для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, скорострельную гаубицу "Мста-С", медицинский модуль на базе военно-транспортного самолета Ил-76, а также ракетные системы залпового огня "Град", вертолеты Ми-8 и Ми-24.