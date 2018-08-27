Более 300 инновационных разработок отобрано для Минобороны на "Армии-2018"

КУБИНКА, 25 августа - РИА Новости. Более 300 инновационных разработок и технологий отобрано в ходе форумов "Армия" для использования в интересах Минобороны России, сообщили журналистам в субботу в пресс-центре форума.

"С начала форумов отобрано 312 инновационных разработок и проектов. Продолжается работа по внесению отобранных инноваций в сводный реестр",- говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе работы кадровых специалистов в научные роты отобрано 16 кандидатов.

"С начала работы форумов отобрано 57 кандидатов из 206 человек, желающих служить в научных подразделениях Минобороны", - добавили в пресс-центре.