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27.08.2018
РИА Новости

Более 300 инновационных разработок отобрано для Минобороны на "Армии-2018"

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IV Международный военно-технический форум Армия-2018
IV Международный военно-технический форум Армия-2018.
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

КУБИНКА, 25 августа - РИА Новости. Более 300 инновационных разработок и технологий отобрано в ходе форумов "Армия" для использования в интересах Минобороны России, сообщили журналистам в субботу в пресс-центре форума.

"С начала форумов отобрано 312 инновационных разработок и проектов. Продолжается работа по внесению отобранных инноваций в сводный реестр",- говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе работы кадровых специалистов в научные роты отобрано 16 кандидатов.

"С начала работы форумов отобрано 57 кандидатов из 206 человек, желающих служить в научных подразделениях Минобороны", - добавили в пресс-центре.

25.08.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Научная рота
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