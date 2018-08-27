В день открытия форум "Армия-2018" посетили более 100 тысяч человек
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-МЕ на форуме Армия-2018.
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов
КУБИНКА, 25 авг - РИА Новости. Более 100 тысяч человек посетили "Армию-2018" в первый день открытой работы форума, сообщили журналистам в субботу в его пресс-центре.
"Посещаемость форума 24 августа превысила 116 тысяч человек. В совокупности с выставочными мероприятиями в военных округах и Северном флоте численность посетителей форум превысила 273,5 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Как отмечается, с начала форума общее число гостей и участников форума достигло 463 тысяч человек. Двадцать четвертого августа на форуме работали представители официальных военных делегаций 16 государств.
25.08.2018
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