Беспилотное будущее: в Генштабе РФ рассказали о развитии технологий БПЛА

Начальник управления строительства и системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков рассказал, как происходит развитие в этой сфере деятельности, и каким образом она представлена на международном военно-техническом форуме "Армия-2018".

Вопросы разработки и применения беспилотных летательных аппаратов - сфера, которой в последние годы уделяется пристальное внимание. Начальник управления строительства и системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков рассказал, как происходит развитие в этой сфере деятельности и каким образом она представлена на международном военно-техническом форуме "Армия-2018".

Новиков отметил, что развитие беспилотной авиации интенсивно идет во всем мире. Россия прикладывает усилия сразу по нескольким направлениям разработок. К ним относятся системы технического зрения, алгоритмы управления групповым полетом, интеллектуализация систем автоматического управления и технологии увеличения дальности полета.

"На форуме пройдет целый ряд мероприятий научно-деловой программы, затрагивающих множество аспектов разработки и применения комплексов с беспилотными летательными аппаратами… Надеюсь, что по результатам форума мы выйдем на качественно новый уровень в понимании многих вопросов в области беспилотной авиации", - отметил Новиков.

Генерал-майор добавил, что в области беспилотной авиации ожидается увидеть новые технические решения по аэродинамической компоновке БПЛА, в том числе конвертопланы и образцы беспилотников вертолетного типа, однороторные и мультироторные.

На форуме будут представлены и образцы систем "технического зрения", систем обеспечения выполнения полетов в сложных условиях обстановки, новые целевые нагрузки беспилотников, расширяющие сферу их применения или количество одновременно решаемых задач. Все это рассматривается в контексте интеграции с нынешние и будущие системы управления.

"Сам по себе беспилотник без наземного пункта управления, пусковой установки, системы связи, без интеграции в существующие и перспективные системы управления, вооружения и обеспечения не нужен войскам", - подчеркнул генерал-майор.

Новиков добавил, что от Министерства обороны РФ на форуме можно будет увидеть десять образцов БПЛА. В их числе "Орлан-10", "Элерон-З", "Тахион", и "Гранат" четырех разных модификаций. Кроме того, в статической экспозиции выставлены девять аппаратов и наземные пункты управления беспилотными летательными аппаратами на базе автомобилей КамАЗ и "Тигр".

Вадим Синицын