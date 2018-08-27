Китайский шлем для пилотов Су-35

Истребитель Су-35 ВВС НОАК (китайский бортовой номер "61271") во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск), предположительно, во время перелета из КНР в Жуковский, 11.05.2018.

Как специалисты Поднебесной попытались усовершенствовать один из лучших истребителей в мире

Пекин стал первым зарубежным заказчиком глубоко модернизированных сверхманевренных многофункциональных истребителей поколения "4++" Су-35. Данные машины поступают на вооружение Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с 2017 года. По мнению специалистов, авиатехника поколения "4++" для ВВС НОАК - лучшее по критерию "стоимость – эффективность" решение в плане завоевания превосходства в воздухе, в том числе на дальних подступах. Ведь Су-35 способны вести воздушные бои с самыми современными истребителями, стоящими на вооружении вероятного противника. Однако китайские военные и инженеры по своей давней традиции попытались доработать полученную технику под свои нужды. Точнее, не саму технику, а снаряжение летчиков, а именно – шлем, способный сдерживать скоростной напор, возникающий при катапультировании, и защищать голову пилота от ударов, вторичных осколков, а также от шума, ослепления солнечными и прожекторными лучами. Шлем также оборудован средствами двусторонней радиосвязи, он используется для крепления различных оптических устройств и кислородной маски.

С учетом возросших требований к травмобезопасности катапультирования и для удобства работы пилотов Су-35 китайские ВВС разработали новый облегченный летный шлем, который заменит ранее применявшиеся российский ЗШ-7АПН и китайский ТК-12А. Несмотря на то что эти защитные средства обладают надежностью, долговечностью, высокой степенью безопасности и оснащены компонентом системы прицеливания, их размер и вес считаются большими и выше желаемого. Особенно это касается условий маневрирования, когда из-за тяжелого шлема шея и позвоночник пилота оказываются перегруженными.

Новый шлем, который получили китайские пилоты истребителей, компактен и имеет сферическую форму, повторяя очертания головы, создает хороший обзор. Кроме того, есть защитные очки, а на верхней и боковой части имеется крышка с двойным отверстием, крепежные винты очков ночного видения и смотровая консоль. Все это, считают эксперты, повышает комфортность работы летчика при маневрах и выполнении сложнейших фигур пилотажа, а также в бою, когда реакция должна быть молниеносной, – доли секунд отводятся на принятие решения, от которого может зависеть жизнь.

Кроме того, в настоящее время появились новые нашлемная система обнаружения и целеуказания JHMCS (Joint Helmet Mounted Cueing System) и система отображения информации HMDS (Helmet-Mounted Display System). Более передовая система JHMCS позволит китайским военным, по их расчетам, заменить старую систему аналогичного назначения, которая использовалась многие годы. Вся информация, необходимая летчику – скорость, высота, информация о целях, предупреждения – проецируется на забрало шлема, причем шлем автоматически настраивается под любое расстояние между зрачками пилота. Нашлемная система отображения информации, предназначенная для китайских летчиков, покрыта множеством небольших выпуклостей со светодиодными датчиками для позиционирования головы пилота.

Преимуществом шлема, который будет использоваться китайскими пилотами, является то, что он сделан из легкого, но крепкого композитного материала, который не производит большой нагрузки на позвоночник. Создание подобных усовершенствованных шлемов для истребителей Су-35 в китайских Вооруженных силах и замена ими существующих ЗШ-7АПН и ТК-12А может иметь положительную тенденцию для развития взаимовыгодного военно-технического сотрудничества с Россией и стать примером близких военных связей между двумя странами.

В России пилоты данных истребителей используют ЗШ-7АПН. В различных модификациях ЗШ-7 имеет противоосколочную защиту, светофильтр, а в его конструкции кроме стеклопластика применен кевлар. Специальные устройства уменьшают действие аэродинамических сил при катапультировании, а пиромеханизм опускания светофильтра срабатывает автоматически. Шлем не горит, не дает трещин при деформации при температурах от -50 до +50 градусов по Цельсию. Для определения направления взгляда используется камера, закрепленная на держателе сверху, которая не мешает обзору пользователя. При этом нейрокомпьютерный интерфейс предлагает пилоту подтвердить команду или отказаться от ее выполнения, что исключает возможность ошибки.

Легендарная линейка ЗШ-7 будет продолжена благодаря созданию модифицированного авиационного шлема нового поколения ЗШ-10. Этот унифицированный защитный шлем предназначен для защиты головы летчика от возможных ударных нагрузок во время полета и при аварийном покидании самолета или вертолета. Прочный и надежный шлем с длительным сроком службы не менее 15 лет значительно дешевле существующих, а также выгодно отличается от аналогичной продукции производства Франции и Израиля. Модульная конструкция ЗШ-10 позволяет в зависимости от решаемой задачи размещать на ЗШ легкосъемное оборудование. Это могут быть системы целеуказания и индикации, очки ночного видения, кислородная маска, а также различные светофильтры, включая их упрощенный вариант. Новая модель легче предыдущей благодаря использованию нового композиционного материала – органопластика, позволяющего снизить вес на 350 г и тем самым уменьшить весовую нагрузку на шею пилота, возрастающую при перегрузках. А снижение веса шлема призвано сделать катапультирование летчиков безопасным.

Ирина Дронина