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27.08.2018
bmpd.livejournal.com

Характеристики зенитной управляемой ракеты большой дальности 40Н6

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На проходящем в Кубинке Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" в экспозиции АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" была замечена мультимедийная презентация с характеристиками многострадальной долгостройной зенитной управляемой ракеты большой дальности 40Н6 для зенитных ракетных систем С-400 и С-500. Правда, изображения в презентации, как сообщают, относятся к зенитной ракете 48Н6Е3, но приведенные характеристики ракеты 40Н6 (40Н6Е) выглядят реалистичными.

Характеристики зенитной управляемой ракеты большой дальности 40Н6 (40Н6Е) для зенитных ракетных систем С-400 и С-500. Кадр из мультимедийной презентации АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Кубинка, 23.08.2018 (с) Михаил Жердев

Напомним,что весной 2018 года сообщалось о вступлении испытаний ракет 40Н6 в завершающую стадию и о поступлении ракеты в серийное производство и в опытную эксплуатацию в составе ЗРС С-400 в ВКС России с лета 2018 года.

Характеристики зенитной управляемой ракеты большой дальности 40Н6 (40Н6Е) для зенитных ракетных систем С-400 и С-500. Кадры из мультимедийной презентации АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Кубинка, 23.08.2018 (с) Михаил Жердев

24.08.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
40Н6
С-400 Триумф
С-500
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
АРМИ-20XX
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