На проходящем в Кубинке Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" в экспозиции АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" была замечена мультимедийная презентация с характеристиками многострадальной долгостройной зенитной управляемой ракеты большой дальности 40Н6 для зенитных ракетных систем С-400 и С-500. Правда, изображения в презентации, как сообщают, относятся к зенитной ракете 48Н6Е3, но приведенные характеристики ракеты 40Н6 (40Н6Е) выглядят реалистичными.

Характеристики зенитной управляемой ракеты большой дальности 40Н6 (40Н6Е) для зенитных ракетных систем С-400 и С-500. Кадр из мультимедийной презентации АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Кубинка, 23.08.2018 (с) Михаил Жердев

Напомним,что весной 2018 года сообщалось о вступлении испытаний ракет 40Н6 в завершающую стадию и о поступлении ракеты в серийное производство и в опытную эксплуатацию в составе ЗРС С-400 в ВКС России с лета 2018 года.

Характеристики зенитной управляемой ракеты большой дальности 40Н6 (40Н6Е) для зенитных ракетных систем С-400 и С-500. Кадры из мультимедийной презентации АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Кубинка, 23.08.2018 (с) Михаил Жердев