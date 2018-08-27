Первый китайский большой эсминец проекта 055 в море

Как сообщают китайские сетевые ресурсы, 24 августа 2018 года из Шанхая впервые вышел в море на заводские ходовые испытания головной китайский большой эскадренный миноносец нового проекта 055, носящий название Nanchang ( 南昌 , "Наньчан", бортовой номер "101"). Корабль был построен на шанхайской верфи Shanghai Jiangnan Changxing Shipbuilding and Heavy Industry Corporation ("Цзяннань-Чансин") предприятия Jiangnan Shipyard (Group) компании Shanghai Shipbuilding Сompany, входящей в состав китайской государственной судостроительной корпорациии China Shipbuilding State Corporation (CSSC).

Китайские эсминцы проекта 055 (западное обозначение Renhai-class) являются самыми крупными строящимися сейчас в мире неавианесущими эскортными надводными боевыми кораблями, имея оценочное полное водоизмещение около 13 тысяч тонн и длину 180 метров. В КНР они официально именуются "эсминцами 10000-тонного класса". , а министерством обороны США они с 2017 года именуются "крейсерами". Эсминцы проекта 055 должны быть оснащены универсальными вертикальными пусковыми установками со 112 ячейками для ракет различного назначения.

Головной эсминец проекта 055 Nanchang строился на шанхайской верфи Shanghai Jiangnan Changxing Shipbuilding and Heavy Industry Corporation с 2014 года и был спущен на воду 28 июня 2017 года. Ожидается, что после достаточно обширной программы испытаний корабль будет передан ВМС НОАК в 2019 году.

Вывод в море из Шанхая на заводские ходовые испытания головного китайского большого эскадренного миноносца нового проекта 055 Nanchang ( 南昌 , "Наньчан", бортовой номер "101"), 24.08.2018. Источник: cjdby.net

Всего к настоящему времени в КНР ведется постройка восьми (с учетом головного Nanchang) эсминцев проекта 055. Помимо шанхайской верфи Shanghai Jiangnan Changxing Shipbuilding and Heavy Industry Corporation корпорации CSSC, их строительство осуществляется также в Даляне на судостроительном объединении Dalian Shipbuilding Industry Company (Group) (DSIC), входящем в состав другой китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC). К сегодняшнему дню в Шанхае в достройке на плаву находится еще один эсминец данного типа (был спущен на воду 28 апреля 2018 года) и еще два находятся в стадии стапельного строительства, а Даляне в достройке на плаву находятся два эсминца проекта 055 (оба были спущены в один день 3 июля 2018 года) и еще два находятся в стадии стапельного строительства.

Видео выхода из Шанхая