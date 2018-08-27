"Похожий на кирпич" российский "конкурент Tesla" обсуждается на Западе

Зарубежные СМИ поделились мнением об электрическом концепт-каре CV-1, представленном концерном "Калашников".

"Последний конкурент Tesla представлен в небесно-голубом цвете, он получил название CV-1. Автомобиль представлен в ретро-дизайне, который перекликается с популярной в 1970-х годах в СССР моделью "Иж-Комби", – пишет Bloomberg.

В статье отмечается, что рынок производителей электрокаров расширяется, и новые конкуренты желают войти в сектор экономики, где опытные Volkswagen AG и General Motors Co.

"Калашников" присоединился к "гонке", в которой участвуют компании, стремящиеся преуспеть в производстве электромобилей", – пишет CNN.

По информации издания, эксперты скептически отнеслись к шансам концерна создать успешный электрокар. Главный аналитик исследовательской фирмы IHS Automotive Тим Уркухарт назвал дизайн CV-1 "довольно смелым". По его мнению, российский электромобиль привлечет лишь "ограниченное число покупателей".

"Учитывая возрождения ретро в разных аспектах жизни, мы уверены, что у этого похожего на кирпич электрокара будет как минимум несколько покупателей", – пишет NDTV.

По мнению авторов Irish Times, электромобиль "Калашникова" выглядит как "нечто среднее между Trabant и старым Ford Cortina". В статье отмечается, что ретро-дизайн авто не должен вводить в заблуждение, так как в CV-1 "упакованы некоторые очень современные технологии" – одного заряда аккумулятора хватает на целых 350 километров, электрокар разгоняется до 100 км/ч за шесть секунд.

Ранее "Калашников" заверил в серьезности намерений создать "конкурента Tesla".

Концерн "Калашников" представил на форуме "Армия-2018" электрический концепт-кар CV-1, созданный на базе кузова ИЖ-21252 "Комби". Фото суперкара вызвало серьезный ажиотаж в соцсетях, пользователи которых поспорили о внешнем виде машины.

Алексей Ласнов