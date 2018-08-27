Высокоточное оружие не должно быть исчерпано

Агентство НАТО по технической поддержке и закупкам оружия получило первый заказ на поставку высокоточных боеприпасов (precision-guided munitions), приобретенных в рамках программы НАТО с участием 11 членов и партнеров, сообщает источник 23 августа.

PGM производятся в США и будут доставлены в Бельгию и Данию в ближайшие несколько недель, объявило агентство в среду. Стоимость первоначального заказа составляет 20 млн долл США. Поставка является частью программы сотрудничества от 2014 года, начатой на саммите НАТО в Уэльсе, и предназначена для совместных закупок высокоточного оружия в интересах увеличения запасов ВТО в арсенале европейских стран НАТО. Частью инициативы является снижение зависимости НАТО от воздушной поддержки США. Традиционно именно США выполняли львиную долю ударов высокоточным оружием в операциях НАТО.

"Эта инициатива направлена на решение проблемы, с которой НАТО впервые столкнулось во время операции в Ливии, когда некоторые страны-союзники исчерпали свои запасы высокоточного оружия для ВВС", заявила заместитель Генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер в пресс-релизе. "Мы поняли, что нам нужен новый, гибкий подход к поставкам высокоточных боеприпасов класса "воздух-земля". Я рада, что этот подход сегодня дает первые результаты", продолжила она.

Высокоточные боеприпасы охватывают широкий спектр бомб, ракет, снарядов и другого оружия, которые могут использовать спутниковое GPS, лазерное, радиолокационное и другие режимы наведения для поражения как неподвижных, так и движущихся целей.

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