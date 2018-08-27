"Брамос" воздушного базирования скоро поступит на вооружение

Поставки ракет КР Brahmos воздушного базирования для оснащения истребителей Су-30МКИ ВВС Индии могут начаться в 2019 году, сообщил во вторник пресс-секретарь СП "Брамос" Правин Патхак. По его словам, еще одно испытание для поражения наземной цели планируется к концу года (ноябрь-декабрь).

Такое заявление Патхак сделал в кулуарах Международной военной выставки "Армия-2018", в эти дни проходящей в России.

"Брамос" является самой скоростной сверхзвуковой крылатой ракетой в мире, версия воздушного базирования была успешно испытана индийскими ВВС 22 ноября 2017 года. Целью был морской объект в Бенгальском заливе. Носителем ракеты является многоцелевой истребитель Су-30МКИ.

ВВС выделили для испытательной программы два самолета. Первый истребитель, предназначенный для применения сверхзвуковой крылатой "Брамос", был передан компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) 19 февраля 2015 года во время выставки Aero India.

Су-30МКИ имеет максимальную скорость 2М, дальность полета 3000 км, в общей сложности может перевозить 8000 кг полезной нагрузки, максимальный потолок 17 км.

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