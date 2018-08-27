Япония признала отставание в "электронной войне"

Министерство обороны Японии планирует сконцентрировать усилия на повышение возможностей РЭБ, чтобы догнать ведущие страны мира, сообщает источник 23 августа.

Программа "электронной войны" станет краеугольным камнем запланированного на 2019 финансовый год проекта оборонного бюджета на сумму 5,3 трлн и ен (48 млрд долл США). Будут созданы новые департаменты, которые будут координировать работы в этой сфере.

Хотя ультрасовременные стелс-истребители F-35A, которые поступают на вооружение Сил самообороны Японии, имеют "некоторые возможности РЭБ", истребители F-15 (фото) не имеют возможности скрыться от радаров противника. В 2019 году запланирована модернизация системы РЭБ этих самолетов, которые позволят глушить радары противника, а также самим защищаться от электронных атак.

США могут похвастаться наличием эффективного самолета РЭБ Boeing EA-18G Growler, который может "затормозить работу" вражеских радаров и систем связи. Токио в числе других вариантов рассматривает возможность закупки самолетов "Гроулер".

Китай активно развивает потенциал РЭБ, создает специализированные самолеты РЭБ, Россия активно использовала средства РЭБ во время аннексии Крыма в 2014 году, чтобы сорвать работу беспилотников и нарушить функционирование "украинской военной связи", пишет источник.

https://asia.nikkei.com/Politics/Japan- … pabilities