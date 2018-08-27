США испытали "приманку" для России

Министерство обороны США успешно испытало ракету MALD-X (Miniature Air Launch Decoy — X), которая используется в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны противника, сообщает телеканал NDTV.

Успешные полеты проведены 20 и 22 августа 2018 года на базе ВМС США Пойнт-Мугу у побережья Калифорнии. По словам Криса Шэнка, директора аппарата стратегических возможностей при управлении заместителя министра обороны по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам, особенности MALD-X позволяет быстро адаптировать ракету для различных задач.

При этом главная задача ракеты, согласно данным телеканала, заключается в имитировании реальных боевых самолетов ВВС, преследующая целью сбить с толку ПВО противника, в связи с чем настоящие истребители или бомбардировщики получают значительное преимущество, поскольку ложные цели воспринимаются радарами так же, как и полноценные самолеты.