Дворников: все танковые части ЮВО оснащены новыми машинами Т-72Б3

Командующий войсками округа добавил, что показатель оснащенности современным вооружением близок к 65%

ПОСЕЛОК ПЕРСИАНСКИЙ /Ростовская область/, 24 августа. / ТАСС/. Все танковые части Южного военного округа (ЮВО) на данный момент получили на вооружение танк Т-72Б3, сообщил в пятницу журналистам командующий войсками округа генерал- полковник Александр Дворников.

"В настоящее время все танковые части ЮВО перешли на новый танк Т-72Б3, в том числе подразделения 150-й мотострелковой дивизии - на модернизированные образцы этих танков", - сказал Дворников на форуме ЮВО "Армия-2018".

На открытии форума он также отметил, что в настоящее время показатель оснащенности современным вооружением в округе близок к 65%.

"К 2020 году мы должны выйти на уровень 70% оснащенности вооруженных сил новыми современными и модернизированными образцами", - добавил Дворников.

В 2011 году на вооружение российских войск был принят вариант модернизации танка Т-72 - Т-72Б3, в 2016 году на вооружение поступил Т-72М, имеющий самое современное российское танковое орудие 2А46М-5, усиленную защиту, новое бортовое оборудование и форсированный двигатель в 1130 л. с.