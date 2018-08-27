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27.08.2018
Военное обозрение

Деньги есть, но мало! ВМС США начали восстанавливать палубную авиацию

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Американские Военно-морские силы запустили программу восстановления палубной авиации, большая часть которой находилась в состоянии условной боеготовности из-за недофинансирования, передает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com.

defensenews.com

Недавно командование ВМС США отчиталось о существенном улучшении боеготовности палубной авиации. Из-за хронического недофинансирования американского флота, в прошлом году в состоянии боеготовности находилась только треть истребителей F/A-18 Super Hornet ВМС США. В этом году положение удалось исправить, по данным на август 2018 года, уже почти половина из 546 палубных боевых самолётов готова к выполнению боевых задач.

Глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что при вступлении в должность "был неприятно поражен" низкой боеготовностью американского флота по причине отсутствия средств на закупку запчастей и техобслуживание корабельного состава и авиации. Он добавил, что в настоящее время финансирование "улучшилось", но "до выхода из кризиса еще далеко", так как основная масса техники уже устаревает, а денег на поддержание ее в исправном состоянии требуется много.

Ранее сообщалось, что только в этом году только на запчасти для истребителей F/A-18 Super Hornet ВМС США было выделено $427 млн. Также запущена программа по продлению срока службы Super Hornet, в рамках которой лётный ресурс самолётов будет увеличен с 6000 до 9000 часов. Планируется, что после модернизации обновленные самолеты прослужат еще 10-15 лет.

24.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-18
Super Hornet
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