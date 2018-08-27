Российским БЛА "Орион" заинтересовались ближневосточные страны

Представитель российской компании "Кронштадт" сообщил о возможной поставке комплексов воздушной разведки "Орион-Э" в страны Ближнего Востока, пишет еженедельник Defense News.

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Скорее всего, "Орион" приобретут две страны – Сирия и Египет, говорится в комментарии эксперта по российской военной робототехнике Сэмюэля Бендетта.

По его словам, Россия и Сирия уже имеют довольно близкие отношения, поэтому никаких вопросов по этой сделке не возникает. Что же касается Египта, то он, вероятно, хочет дистанцироваться от "ненадежных китайских технологий" и "не оказаться в плену" американского военного импорта.

Кроме того, недавно Москва объявила о более тесном сотрудничестве с Ливаном. Ирак также стал импортировать гораздо больше российских вооружений. Среди потенциальных покупателей эксперт также видит и Объединенные Арабские Эмираты.

Россия стремится завоевать новые рынки БЛА, но при этом понимает, что ей придется конкурировать с именитыми производителями из США и Израиля.

По данным Бендетта, экспортная версия "Ориона" может находиться в воздухе до 24 часов и подниматься на высоту 8 тыс. метров. Скорость горизонтального полета – до 200 км/час. Максимальная взлетная масса беспилотника – 1000 кг. Вес полезной нагрузки – 200 кг, что дает возможность доработать беспилотник до боевой версии.