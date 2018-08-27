В проверке боеготовности войск задействованы более 260 тысяч военнослужащих

Более 260 тысяч военнослужащих принимают участие во внезапной проверке боеготовности войск Восточного и Центрального военных округов, сообщает Минобороны РФ.

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Также, в проверочных мероприятиях задействовано более 900 танков, около 300 кораблей и судов обеспечения, свыше тысячи летательных аппаратов и более 30 тысяч единиц вооружения и техники.

Кроме того, в Сибири, Поволжье и на Урале привлечены к проверке более 16 тысяч военнослужащих подразделений тыла и 6 тысяч единиц специальной техники.

На развернутых тыловиками подвижных ремонтно-слесарных и танкоремонтных мастерских уже восстановлено около 200 условно неисправных единиц тяжелой гусеничной техники.

В районах временной дислокации войск организованы пункты питания, развернуты средства продовольственных служб и бытового обслуживания с использованием мобильных полевых душевых и бань. Также военнослужащие отрабатывают нормативы по развертыванию и приведению в эксплуатацию полевых хлебозаводов и банно-прачечных пунктов.

На аэродромах и в местах сосредоточения развернуты полевые автомобильные средства заправки и транспортировки горючего.

В ходе мероприятий специалисты отработали весь спектр задач по снятию с хранения вооружения и техники для передачи ее в состав действующих подразделений.

Напомним, внезапная проверка боеготовности началась 20 августа в преддверии масштабного учения "Восток-2018".