Войти
27.08.2018
Военное обозрение

В проверке боеготовности войск задействованы более 260 тысяч военнослужащих

318
0
0

Более 260 тысяч военнослужащих принимают участие во внезапной проверке боеготовности войск Восточного и Центрального военных округов, сообщает Минобороны РФ.

http://www.globallookpress.com

Также, в проверочных мероприятиях задействовано более 900 танков, около 300 кораблей и судов обеспечения, свыше тысячи летательных аппаратов и более 30 тысяч единиц вооружения и техники.

Кроме того, в Сибири, Поволжье и на Урале привлечены к проверке более 16 тысяч военнослужащих подразделений тыла и 6 тысяч единиц специальной техники.

На развернутых тыловиками подвижных ремонтно-слесарных и танкоремонтных мастерских уже восстановлено около 200 условно неисправных единиц тяжелой гусеничной техники.

В районах временной дислокации войск организованы пункты питания, развернуты средства продовольственных служб и бытового обслуживания с использованием мобильных полевых душевых и бань. Также военнослужащие отрабатывают нормативы по развертыванию и приведению в эксплуатацию полевых хлебозаводов и банно-прачечных пунктов.

На аэродромах и в местах сосредоточения развернуты полевые автомобильные средства заправки и транспортировки горючего.

В ходе мероприятий специалисты отработали весь спектр задач по снятию с хранения вооружения и техники для передачи ее в состав действующих подразделений.

Напомним, внезапная проверка боеготовности началась 20 августа в преддверии масштабного учения "Восток-2018".

24.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
27.08.2018
Битва за Атлантику: зачем США возродили Второй флот
27.08.2018
Расчеты С-300 и "Панцирь" отразили авианалет условного противника в Забайкалье
27.08.2018
Под Челябинском завершился первый этап подготовки к учениям ШОС "Мирная миссия-2018"
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
27.08.2018
Мотострелки ВВО провели учебные стрельбы системами "Град"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.08 11:22
  • 1
Кардиомонитор из экипировки "Ратник" запустили в открытую продажу
  • 27.08 11:12
  • 7389
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.08 11:06
  • 1
NYT: разведка США перестала получать информацию от тайных осведомителей в Москве
  • 27.08 10:44
  • 8
SSJ 100 залетает все глубже в бюджет
  • 27.08 10:41
  • 17
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 27.08 10:25
  • 2
Российский ПТРК "Корнет" сможет атаковать танки сверху, как американский Javelin
  • 27.08 10:17
  • 2
Российским БЛА "Орион" заинтересовались ближневосточные страны
  • 27.08 10:05
  • 1
Авианесущие загадки: что обещают чиновники
  • 27.08 09:55
  • 4
Россия подписала соглашение о военном сотрудничестве с Бурунди
  • 27.08 09:30
  • 13
ВМФ нужно не менее 18 фрегатов и 36 корветов
  • 27.08 09:27
  • 1
Стирлинг на солнечной тяге
  • 27.08 09:12
  • 1
Командующий ВДВ: новое снаряжение "Ратник-3" направят в первую очередь в десантные войска
  • 27.08 08:46
  • 1
Эффективность ракеты Х-58УШКЭ увеличена в 2,5 раза по сравнению с предыдущим аналогом
  • 27.08 08:06
  • 13
Глава Рособоронэкспорта ожидает "африканский прорыв" на переговорах в рамках форума "Армия-2018"
  • 27.08 07:14
  • 1
Сказка об утонувшем "Буревестнике"