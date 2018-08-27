News.com.au (Австралия): России нужен робот из "Звездных Войн". "Калашников" представил концепт

В связи с демонстрацией на международном форуме Армия-2018 прототипа боевого робота , который представил концерн «Калашников», автор News.com.au анализирует перспективы развития этого вида оружия, приводя на примере фантастических боевых машин из «Звездых войн» сильные и слабые стороны этого вида оружия.

Россия стала первой военной державой, которая попыталась создать гигантского боевого робота в стиле "Звездных войн". Но разве стиль важнее содержания?

В Москве открылась выставка вооружений, на которой демонстрируются новейшие российские военные разработки. На входе стоит охранник - и это что-то прямо из научной фантастики - боевой робот. Мы видели их в "Звездных войнах" и в "Аватаре". И популярная франшиза Battletech game полностью построена вокруг концепции ходячих бронированных вооруженных машин. Кажется, это произвело впечатление на Москву.

Один из ведущих производителей оружия, концерн "Калашников", всемирно известный своими надежными автоматами, попытался воплотить эту концепцию в реальность. По данным информации RT, на международном форуме Армия-2018 "Калашников" представил концепт 4-метрового робота.

"Калашников" на марше

Пока робот действует в тестовом режиме, в ходе которого отрабатываются примененные при его создании технологии. Изделие получило название "управляемый двуногий ходок". Его миссия описывается довольно просто: "инженерные и боевые решения". RT сообщает, что проект находится на ранней стадии разработки, но более продвинутая версия уже находится в работе и будет показана на выставке в следующем году.

На данный момент русский "ходок" мало похож на роботов из "Звездных Войн" с их зловещими пластинчатыми элементами защиты. Он также не оснащен ослепительным оружейным комплексом и оборудованием в стиле игры Battletech. Вместо этого он выглядит как стеклянное яйцо на ногах с относительно небольшими руками-захватами. На самом деле, модель выглядит немного больше, чем реквизит малобюджетного фильма.

Но это демонстрирует потенциал превращения ходячего бронированного разведчика из "Звездных войн" или робота-погрузчика из "Чужого" в какую-то форму реальности. Реальность, однако, может быть проблемной. Главный вопрос - насколько практичен на поле боя шагающий вооруженный робот.

Небылицы

Идея машины на ногах предлагает некоторые важные преимущества. Он может шагать по обломкам и препятствиям, которыми усеяно поле битвы. Кроме того, дает своему пилоту и приборам возможности для широкого обзора местности. Его вид с установленным оружием был бы пугающем зрелищем.

Управляемый прямоходящий робот с рабочим названием "Игорек" весом 4,5 т, разработанный концерном "Калашников". Источник: © Михаил Терещенко/ТАСС

Но, по мнению военных аналитиков из австралийского Института стратегической политики (ASPI), есть причины, почему мы не видели таких машин раньше. Критикуя новых механических монстров, которые появились в фильме "Звездные войны. Последний джедай" в прошлом году, эксперты отметили, что у таких машин есть проблемы с балансом, большой вес давит на маленькие металлические ноги. Кроме того, это легкая мишень.

Суровая реальность двух Мировых войн, войны в Корее, Вьетнаме, Афганистане и Ираке доказали, что мобильные транспортеры для перевозки личного состава и разведывательные машины должны иметь низкий профиль, чтобы оставаться незаметными как можно дольше и достаточно быстро исчезать в случае обнаружения.

"Один из больших недостатков ног заключается в том, что они неэффективны", - сказал доктор ASPI Эндрю Дэвис. - Единственная причина, по которой у животных нет колес, заключается в том, что нет способа сделать подшипник, который вращается, и через него проходят кровеносные сосуды".

И да, в "Звездных войнах. Империя наносит ответный удар" подчеркивается наиболее слабое место "ходоков". "Каким-то образом "эта броня слишком толстая для бластеров", поэтому мы используем "гарпуны", чтобы запутать ноги, что повышает ключевую уязвимость любой двуногой или четвероногой шагающей машины, - говорит доктор Малкольм Дэвис из ASPI. - Вытащи одну ногу - и все это упадет".

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Джеми Зейдел (Jamie Seidel)